Marketo и Infor стали партнерами, чтобы преобразовать взаимодействие глобальных компаний с клиентами

Компания Marketo, поставщик программного обеспечения и решений в области маркетинга, и компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании предложат крупным предприятиям и организациям решения для взаимодействия и создания долгосрочных взаимоотношений с их клиентами, что позволит повысить прибыль, сообщили CNews в Infor.

«Из-за стремительного развития цифровых технологий и умножения точек контакта предприятиям стало сложнее соответствовать ожиданиям клиентов, — отметил Стив Лукас (Steve Lucas), генеральный директор компании Marketo. — Сегодня маркетологам нужны решения для бесшовного и содержательного взаимодействия с использованием различных устройств и каналов. Благодаря партнерству с Infor мы сможем предложить крупным предприятиям популярные технологии взаимодействия для персонализированных контактов с клиентами. Кроме того, наше партнерство позволит расширить распространение технологий для взаимодействия и тем самым удовлетворить растущие потребности глобального рынка».

В целом, как ожидается, соглашение о стратегическом партнерстве позволит: за счет интеграции платформы взаимодействия Marketo и комплексного решения Customer Experience Suite от Infor предложить маркетологам более полную информацию об их клиентах для персонализированного взаимодействия через любые устройства и каналы; расширить охват решений по взаимодействию Infor и Marketo за счет использования единой базы клиентов; повысить уровень продаж и согласованность маркетинговых действий за счет появления у операторов служб поддержки и менеджеров доступа к полной информации о маршрутах их клиентов, что обеспечит требуемый уровень обслуживания для каждого клиента; использовать испытанный механизм продаж, ориентированный на CMO.

«Сегодня общаться с целевой аудиторией нужно по ее правилам — времена безадресного маркетинга прошли. Совместное решение Infor и Marketo соответствует нашей общей стратегии цифровой трансформации: мы предлагаем клиентам быстрое преобразование бизнеса — в нужное время, по нужным каналам», — заявил Чарльз Филипс (Charles Phillips), генеральный директор компании Infor.

По задумке партнеров, платформа Customer Experience (CX) Infor, обеспечивающая взаимодействие с клиентами в ключевых точках для всех сотрудников компании, в сочетании с платформой взаимодействия Marketo повысит уровень впечатлений клиентов от работы с компанией, изменит роль директора по работе с клиентами и обеспечит соблюдение принципов защиты интересов клиентов и взаимодействия с ними на всех уровнях предприятия.