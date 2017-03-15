Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе

Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan) объявил о начале продаж нового смартфона — Irbis SP59 в черном и синем цветах. Устройство получило тонкий прорезиненный корпус и HD IPS экран, покрытый 2,5D-стеклом. Как сообщили CNews в компании, стоимость будет ниже, чем у недавно вышедшего Irbis SP 57.

Смартфон оснащен 4-ядерным мобильным чипом MediaTek MT 6737, имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно увеличить до 32 ГБ за счет карты microSD. Кроме того, в ОС Android 6.0, на базе которой работает SP 59, есть возможность отформатировать SD-карту во внутреннюю память устройства, что превратит его в полноценное хранилище данных.



Irbis SP59

Благодаря большому пятидюймовому HD-экрану пользователю будет удобно смотреть фильмы, читать, играть и использовать все возможности ОС Android. В свою очередь, поддержка сетей 4-го поколения (LTE) и 2 слота для SIM-карт позволят оставаться на связи длительное время, отметили в компании.