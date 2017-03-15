«Элинкор» представила новое решение для построения Wi-Fi сетей от 4ipnet

Российская компания «Элинкор» анонсировала новое решение беспроводной сетевой инфраструктуры для построения управляемых и безопасных Wi-Fi сетей от производителя 4ipnet. Как рассказали CNews в «Элинкор», точка доступа корпоративного класса EAP737 стандарта 802.11ac wave 2 разработана специально для работы в общественных местах, таких как офисы, университеты, гостиницы и больницы.

По информации компании, новинка от 4ipnet оснащена рядом характеристик, которые оптимально подходят для предоставления услуг связи на уровне беспроводных сетей: 802.11ac 2x2 MU-MIMO, поддержка скорости передачи данных до 1,2 Гбит/сек; встроенный BLE (Bluetooth Low Energy) для сервисов геопозиционирования; поддержка стандарта 802.3at Power over Ethernet (PoE+); встроенная поддержка стандартов безопасности корпоративного класса; до 16 ESSID на радиопередатчик с поддержкой 802.1Q VLAN; быстрый роуминг второго/третьего уровня.

Кроме того, в точке доступа предусмотрен портал аутентификации и гостевой доступ, а также обнаружение неавторизованных точек доступа и балансировка нагрузки. В новое решение включена возможность автономной работы или централизованное управление через контроллер 4ipnet WHG, что позволяет EAP737 поддерживать широкий спектр дополнительных приложений, используемых предприятиями и организациями (управление полосой пропускания, аутентификация пользователей и выставление счетов, централизованное управление WLAN и т.д.).

В целом 4ipnet разрабатывает решения и сервисы для беспроводных сетей нового поколения. Компания ориентирована на предоставление индивидуального и передового подхода для решения проблемы сложной беспроводной среды, обеспечения должного уровня производительности, гибкости и финансовой рентабельности. Вместе с интегрированной системой контроля доступа пользователей, решение от 4ipnet дает предприятиям новые возможности для внедрения платных услуг и монетизации, отметили в «Элинкор».