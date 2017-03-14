В ЯНАО автоматизирован мониторинг в сфере здравоохранения

Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа внедрил систему мониторинга отчетности по формам федерального статистического наблюдения в здравоохранении на базе ПП «Парус — Бюджет 8». С системой работают региональный Департамент здравоохранения и 34 подведомственных ему учреждения, сообщили CNews в «Корпорации Парус».

С помощью программного продукта осуществлялся сбор всех утвержденных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере охраны здоровья по итогам 2016 г. Кроме того, уже собираются региональные отчетные формы по оперативным запросам департамента. По состоянию на начало марта 2017 г. реализовано 14 форм, работы в этом направлении продолжаются. При этом формы для проведения такого рода мониторинга МИАЦ ЯНАО разрабатывает своими силами с использованием предусмотренного в системе «Парус» конструктора отчетных форм, позволяющего устанавливать контрольные соотношения для автоматического выявления ошибок при формировании отчетов. Уведомления о размещении новой отчетной формы и сроках ее заполнения рассылаются пользователям автоматически, рассказали в «Парусе».

Система обеспечивает не только сбор и сведение отчетности, мониторинг сроков ее представления в разрезе учреждений здравоохранения и типов медицинских организаций, но и передачу данных сводной годовой статистической отчетности в ПО «Медстат» в соответствии с требованиями Минздрава России.

Как рассказала Ольга Белорус, директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯНАО», «внедрение системы мониторинга отчетности снизило трудоемкость сбора данных от учреждений здравоохранения. В дальнейшем благодаря отказу от составления отчетов на бумажном носителе планируем уменьшить и накладные расходы учреждений — канцелярские, почтовые, транспортные и прочие. Но основной результат автоматизации заключается в минимизации влияния человеческого фактора, повышении качества получаемой управленческой информации и оперативности ее обработки, в том числе и посредством аналитической системы обработки отчетных показателей».