Tele2 усовершенствовала качество сети с помощью интеллектуальной системы

Tele2 объявила о внедрении во всех регионах присутствия решения SON (Self-Organizing Network), позволяющего автоматически настраивать работу сети. Как рассказали CNews в компании, интеллектуальная самоорганизующаяся система обеспечивает качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на инфраструктуру связи.

Высокотехнологичное решение Nokia Eden-NET автоматически анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций Tele2. Система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних, гибко перераспределяя мощности и увеличивая пропускную способность каналов связи.

Всего за несколько месяцев после запуска системы Tele2 отметила значительное улучшение показателей качества связи в масштабах всей России. Количество голосовых обрывов в сети 3G сократилось в среднем на 25%, а доступность сигнала улучшилась более чем на 30%. При годовом росте интернет-трафика пользователей пакетных тарифов в 3,5 раза внедренная система позволяет поддерживать среднюю скорость передачи данных в 3G-сети на стабильно высоком уровне.

Программно-аппаратный комплекс Nokia SON обладает удобным и функциональным графическим интерфейсом. Он помогает инженерам Tele2 в режиме реального времени эффективно управлять инфраструктурой – отслеживать изменения трафика, определять приоритеты, корректировать работу сети для расширения емкости и компенсации недостаточного покрытия.

Ритварс Криевс, технический директор Tele2, отметил: «Решение SON обеспечивает согласованное и гибкое управление инфраструктурой Tele2 – эта уникальная система дает точную картину рабочих процессов на всей сети оператора. В случае необходимости комплекс кратковременно выделяет дополнительную емкость и обеспечивает безобрывность соединения вне зависимости от того, к какой сети подключен абонент. В часы наибольшей нагрузки средняя скорость передачи данных на одного пользователя увеличивается благодаря SON на 10%. Новое решение также позволило Tele2 сократить эксплуатационные расходы и автоматизировать труд технических специалистов, полностью исключив фактор человеческой ошибки в управлении сетью».