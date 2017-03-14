Стефан Випперманн назначен вице-президентом Sabre по региону Центральная и Восточная Европа

К команде Sabre Corporation, глобального поставщика технологий для индустрии туризма и путешествий, присоединился Стефан Випперманн (Stephan Wippermann), профессионал в области технологий, в качестве вице-президента по региону Центральная и Восточная Европа. Об этом CNews сообщили в Sabre.

Стефан Випперман будет работать в технологическом хабе Sabre в Берлине и отвечать за агентское направление бизнеса компании в Центральной и Восточной Европе, в том числе в Германии, Австрии, Швейцарии, России, СНГ, Турции, Польше и Израиле. В круг его ключевых обязанностей будут входить повышение продаж и развитие бизнеса, продвижение продуктов и внедрение инноваций в интересах европейских туристических компаний.

«Стефан — энергичный руководитель с большим опытом в области продаж, маркетинга, развития бизнеса и управления, — отметил Дин Бибб (Dean Bibb), временно исполняющий обязанности старшего вице-президента Sabre по региону EMEA. — Ценные знания, которые он получил во время работы в ряде мировых технологических компаний, будут способствовать устойчивому развитию нашего бизнеса в стратегически важном для Sabre регионе».



Sabre назначил Стефана Випперманна вице-президентом по региону Центральная и Восточная Европа

Стефан Випперман более 25 лет проработал в компании Hewlett Packard, занимая различные руководящие должности и отвечая за продажи, производственные процессы, маркетинг и общее руководство бизнесом в Германии и в регионе ЕМЕА. В последнее время он выступал в качестве независимого консультанта по управлению и продажам. До этого работал в компании Siemens Home & Office Communications (SHC) GmbH &Co. KG в должности управляющего директора и директора по маркетингу, а также на посту вице-президента и члена Правления компании IBM в Германии. Стефан Випперманн имеет степень в области делового администрирования Регенсбургского университета (Германия).