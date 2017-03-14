«Ростех» создаст лазерные системы преобразования солнечной энергии

Госкорпорация «Ростех» объявила о разработке проекта энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования для преобразования солнечной энергии в лазерное излучение на базе кислород-йодного лазера. Применение технологии планируется после 2020 года.

Использование кислород-йодного лазера Фойл (разработка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех») с прямой солнечной накачкой мощностью 1 ГВт позволит преобразовывать энергию звезды в лазерное излучение. Технология является инновационным способом получения электроэнергии за счёт применения лазерно-оптической адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10-7 рад.

«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу – нашими учеными разработан экспериментальный стенд с кислород-йодным лазером с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по данному изобретению полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных систем преобразования солнечной энергии, будет выполнен после 2020 года», – сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов.

Энергетические и лазерно-оптические системы для преобразования солнечной энергии позволят заменить источники энергетических ресурсов и изменить парадигму превалирования углеводородных источников.