Reg.ru открывает предзаказ на домены в зоне .HOSPITAL

Российский регистратор доменов и хостинг-провайдер Reg.ru открывает предзаказ на регистрацию адресов в зоне .HOSPITAL. Об этом CNews сообщили в Reg.ru.

Согласно данным Фонда развития интернет-инициатив, медицина является наиболее быстрорастущей отраслью. За первые шесть месяцев 2016 г. инвестиции в неё выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Новая доменная зона .HOSPITAL станет востребованной площадкой для постоянного растущего количества медицинских проектов в Сети, считают представители регистратора.

Зона .HOSPITAL подойдёт для сайта больницы, лечебно-исследовательского центра, благотворительной клиники, профильного форума врачей и медицинских специалистов, а также для тематических социальных сетей. Зона подходит как бюджетным, так и коммерческим организациям.

«В новой доменной зоне легко найти красивый веб-адрес, при этом домен сразу же будет отражать специфику проекта или сферу деятельности компании. Например, будущий владелец домена сможет указать в названии веб-адреса город, в котором он осуществляет свою медицинскую практику: MOSCOW.HOSPITAL, SPB.HOSPITAL или KAZAN.HOSPITAL. Также пользователи смогут отразить основную направленность учреждения: для сайта детской больницы подойдёт веб-адрес CHILDREN.HOSPITAL, а для хирургической клиники — SURGERY.HOSPITAL», — отметили в Reg.ru.

Оформить предзаказ может любой желающий, предоставление каких-либо документов не требуется — достаточно подать заявку на сайте аккредитованного регистратора Reg.ru и оплатить годовую стоимость домена, которая составит 2591 рубль. В случае, если доменное имя не будет зарегистрировано, регистратор вернёт ранее внесённые средства в полном объеме.

«На данный момент существует множество сервисов, нацеленных на поддержание и улучшение здоровья пользователей. Уже для всех стали привычны сайты больниц, рейтинги врачей, а также сервисы для записи на приём и вызова доктора на дом. Новая зона поможет выделить в Сети и ярче позиционировать ресурс учреждения или отдельного специалиста, — убежден генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк. — Кроме того, в скором времени будет принят закон о телемедицине, который позволит врачам консультировать пациентов дистанционно, через интернет. В этом контексте доменная зона .HOSPITAL становится ещё более актуальной и востребованной. Использование новой зоны поможет медицинским учреждениям и врачам выделить себя на фоне других, а у пользователей или пациентов будет точное понимание направленности сайта, на который они зашли».