Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» внедрили биометрическую систему VoiceKey.Fraud

Фонды пенсионной группы «Сафмар» используют систему биометрического определения голоса VoiceKey.Fraud от ЦРТ. Система внедрена в двух фондах группы — НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», сообщили CNews в «Центре речевых технологий» (ЦРТ). Она помогает выявлять действия недобросовестных агентов. По информации компании, это первый кейс установки подобного решения от ЦРТ в негосударственных пенсионных фондах в России.

В НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» внедрены процедуры контроля подлинности подписания договоров об обязательном пенсионном страховании. Проводится обязательная верификация всех клиентов для подтверждения факта заключения договора и согласия на передачу средств пенсионных накоплений застрахованного лица в фонд. Процедура верификации включает в себя обзвон потенциальных клиентов. На этом этапе не исключаются случаи, когда агент отвечает вместо застрахованного лица, подтверждая его согласие на перевод пенсионных накоплений в НПФ.

С помощью биометрии фонды выявляют недобросовестных агентов. Фонограммы контрольных звонков загружаются в VoiceKey.Fraud. Система выделяет из фонограмм все голоса клиентов, строит их биометрические модели и сравнивает их между собой. В случае возникновения сомнений, например, когда биометрические модели разных клиентов совпадают, информация направляется службам безопасности фондов.

«Группа фондов “Сафмар” использует систему VoiceKey.Fraud с 2014 года, и она уже доказала свою эффективность, — рассказал глава службы риск-менеджмента НПФ «Сафмар» Андрей Константинов. — Это решение дает возможность заранее выявлять негативные ситуации, связанные с деятельностью недобровольных агентов, снижает репутационные и лицензионные риски, позволяет избегать финансовых потерь».

«Финансовые организации, в том числе банки и пенсионные фонды — область повышенных требований к безопасности информации. Поэтому такое решение, как VoiceKey.Fraud, окупается быстро, так как защита данных здесь напрямую связана с защитой денежных средств», — подчеркнул директор по развитию ЦРТ Алексей Закревский.