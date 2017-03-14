«Мегафон» включил мобильный интернет 4G+ на горнолыжных курортах постолимпийской столицы

«Мегафон» объявил о завершении крупной технической кампании по развитию сверхскоростного мобильного интернет-соединения на ключевых курортах горного кластера - «Роза Хутор», «Горки Город» и «Газпром». Как рассказали CNews в компании, для удобства пользователей оператор также обеспечил доступность мобильного интернета на скоростях 300 Мбит/с в основных зонах гостеприимства в Имеретинской низменности (в том числе - набережную и Олимпийский парк) и центральных районах Большого Сочи.

«Мы продолжаем развивать технологическое лидерство, достигнутое во время подготовки Олимпиады-2014, усиливая возможности инфраструктуры в популярных местах отдыха россиян, — отметил Анатолий Горбунов, директор Сочинского отделения компании «Мегафон». — Этой зимой горнолыжные курорты уже посетили свыше 500 тысяч туристов. И востребованность скоростного мобильного интернета среди любителей зимних видов спорта также растёт. Так, в высокий сезон 2016/2017 наши абоненты увеличили в 1,5 раза потребление 4G-трафика по сравнению с результатами прошлого года. Безусловно, это показатель высокого качества мобильных услуг и удовлетворенности наших клиентов».

Ежегодно в Сочи на 25-30% возрастает число пользователей сверхскоростных 4G-сетей оператора: это местные жители, многочисленные туристы из регионов РФ и дальнего зарубежья. Прогрессивные возможности интернет-доступа стимулируют спрос на мобильные устройства с поддержкой технологии LTE (4G+), поэтому в фирменных представительствах оператора в Большом Сочи и интернет-магазине «Мегафона» ассортимент мобильных устройств расширен на 30 моделей гаджетов с поддержкой 4G+ (от бюджетных устройств до флагманских бестселлеров). Также в любом салоне абонент «Мегафона» может бесплатно обменять свою sim-карту на боле современную usim для обслуживания в сетях нового поколения 4G+.

Абонентам, чьи смартфоны, планшеты и модемы совместимы с 4G+, подойдут тариф «Всё включено L» с пакетом интернет-трафика 9 Гб и тарифная опция «Интернет XL», трафик которой не лимитирован в ночное время. Приятным бонусом для пользователей «Всё включено» станет сервис MegaFon.TV, позволяющий бесплатно смотреть онлайн в HD-качестве рейтинговые фильмы, любимые сериалы и ТВ-каналы на своем мобильном устройстве.