«Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино»

«Медиадата» объявила об официальном открытии своего Центра обработки данных «Останкино», рассчитанного на 1400 стойко-мест. Как рассказали CNews в компании, на текущий момент в эксплуатацию введено два серверных зала по 170 стоек каждый, 2 кроссовых зала (meet-me-room), офисные помещения для работы персонала компании «Медиадата» и резервные офисы для ИТ-специалистов клиентов. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию еще 2 зала по 170 стоек. К концу 2018 г. по плану объект будет выведен на полную мощность.

ЦОД расположен на участке площадью 1 га на территории телевизионного технического центра «Останкино». Внешний периметр территории охраняется полицией. Территория и внутренние помещения оснащены системами охранного телевидения и видео регистрацией. Система контроля и управления доступом ЦОД предотвращает несанкционированное проникновение посторонних лиц.

Инженерная инфраструктура ЦОД спроектирована с использованием классических технологий с возможностями расширения до 8 серверных залов по 170 стоек и 4 кроссовых залов по 10 стоек. Проектное электроснабжение и холодоснабжение рассчитаны на среднюю мощность 6 кВт на стойку. Общая электрическая мощность, подведенная к объекту, составляет 15 МВт. Электроснабжение осуществляется по четырём независимым вводам, подключенным к различным городским распределительным подстанциям. Бесперебойное резервированное электроснабжение стоек осуществляется по двум независимым шинопроводам.

Климатические параметры в серверных залах соответствуют требованиям ASHRAE, что обеспечивается резервированными системами холодоснабжения, состоящими из чиллеров (N+N) с функциями фрикулинга, систем трубопроводов и задвижек (N+N) и гидроаккумуляторными баками. Системы прецизионных кондиционеров (N+1), установленные в залах, позволяют поддерживать необходимую температуру и влажность с высокой точностью.

Противопожарная безопасность обеспечивается системой раннего обнаружения неблагоприятных изменений молекулярного состава воздуха в ЦОД «VESDA Laser Line» и системой пожаротушения, использующей безвредный для человека газ «Novec».

Для обеспечения бесперебойной работы в ЦОД организованы круглосуточные инженерные службы, подразделение по поддержке клиентов. Технологическая система управления и диспетчеризации обеспечивает контроль и управления всеми инженерными системами. Система мониторинга климатических параметров получает информацию от множества датчиков, равномерно распределенных по серверным залам.

«Медиадата», в состав которой входят опытные практики с 10-15-летним стажем проектирования, строительства и эксплуатации дата-центров, гарантирует непрерывность и 100% доступность сервисов ЦОД «Останкино». Компания готова материально отвечать перед заказчиками за соблюдение положений SLA.

Надежность и отказоустойчивость инженерных систем дата-центра соответствует третьему классу (TIA-942). Максимальная близость дата-центра к штаб-квартирам большинства телекомпаний и точкам генерации и обмена телевизионным контентом, нейтральная политика работы с операторами связи, планы сертификации объекта на соответствие требованиям PCI DSS и ISO – все это делает ЦОД «Останкино» привлекательным для медиа-холдингов, телекоммуникационных компаний, кредитных организаций и любых участников рынков товаров и услуг.