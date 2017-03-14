Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ

Компания BTE (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, одержала победу в тендере банка ТКБ на поддержку парка банкоматов. География контракта охватывает 60 регионов России, сообщили CNews в Maykor.

По условиям контракта Maykor-BTE выполнит обслуживание мультивендорной сети банкоматов по пакетам FLM и SLM. В обязанности компании входит диагностика неисправностей, замена вышедших из строя запчастей, настройка ПО, профилактические работы, ввод в эксплуатацию оборудования, обеспечение расходными материалами, устранение проблем с энергопитанием.

«Мы предъявляем высокие требования при выборе поставщиков услуг технической поддержки. Maykor-BTE имеет богатый опыт в этой сфере, а также располагает штатом сервисных специалистов с глубоким знанием техники от ведущих вендоров. Уверены, что широкая география присутствия компании и наличие квалифицированных инженеров даже в небольших населенных пунктах гарантируют выполнение работ на должном уровне, а значит, и доступность удаленных банковских услуг для наших клиентов», — заявила Наталья Базалей, начальник департамента электронного бизнеса и платежных сервисов банка ТКБ.