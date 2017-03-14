До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP

Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech в составе инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) объявил о разработке и запуске в массовое производство многокристальный микропроцессор нового поколения для потребительской электроники SiP Emerald N2M. Использование в составе усовершенствованной «системы-в-корпусе» пяти кристаллов, включая новый центральный процессор, позволило повысить производительность электронного модуля.

К концу 2017 года GS Nanotech выпустит до 2 млн российских микросхем данного типа. GS Nanotech — единственное в России предприятие, которое разрабатывает и массово производит многокристальные микропроцессоры по технологии SiP (System-in-Package, «система-в-корпусе») для потребительской электроники и рынков гражданского применения.

SiP Emerald N2M — система, состоящая из полупроводниковых кристаллов, смонтированных на многослойной печатной плате, и покрытая защитным компаундом. Микромодуль был разработан R&D-командой GS Nanotech за 12 месяцев. Специалисты предприятия усовершенствовали технологию создания электронных модулей SiP, что позволило создать более сложный и совершенный продукт. В составе «системы-в-корпусе» нового поколения пять кристаллов: высокопроизводительный центральный процессор, интегрированный сопроцессор собственной разработки GS Group, оперативная память DDR3 и два кристалла флеш-памяти. Использование пяти кристаллов в одном модуле позволило упростить монтаж печатной платы и уменьшить размер конечных устройств. Благодаря новому центральному процессору и большему количеству кристаллов «система-в-корпусе» стала более высокопроизводительной по сравнению с микропроцессором прошлого поколения SiP Amber S2, сохранив при этом низкую себестоимость. При корпусировании используется технология Wire bonding — распайка выводов с использованием специальной проволоки толщиной 18 мкм. Переход с золотой проволоки на медную позволил сократить себестоимость устройства на 2,6%. SiP Emerald N2M собирается в пластиковом корпусе типа BGA и имеет 761 изолированный выход.

Электронный модуль нового поколения — центральная часть цифровых телеприставок General Satellite GS B531M и GS В532М. Главные функции микросхемы — преобразование телевизионного сигнала, его обработка и подготовка к выводу на экран ТВ или мобильного устройства. До конца года GS Nanotech выйдет на плановые объемы производства и выпустит до 2 млн микропроцессоров SiP Emerald N2M.

«“Система-в-корпусе” — наиболее эффективная на сегодняшний день технология, которая позволяет создавать одновременно миниатюрные и функциональные электронные модули, максимально защищенные от взлома, что обеспечивает безопасность передачи данных между компонентами. Это сложный и трудоемкий способ корпусирования. GS Nanotech стал первым в России предприятием, которое массово выпускает такие микросхемы для потребительской электроники. Наша R&D-команда продолжает совершенствовать технологию SiP, расширяя возможности устройств. Развитие компетенций специалистов GS Nanotech позволяют предприятию предлагать услуги по корпусированию для внешних заказчиков», — сказал генеральный директор GS Nanotech Евгений Масленников.

Микропроцессор предыдущего поколения SiP Amber S2 и новое устройство SiP Emerald N2M — электронные модули, разработанные GS Nanotech специально для цифровых телевизионных приставок General Satellite. SiP Amber S2, один из первых микропроцессоров по технологии «система-в-корпусе», был запущен в массовое производство в августе 2014 года и стал центральной частью популярных моделей приемного оборудования GS B211 и GS B212. К ноябрю 2015 года GS Nanotech вышел на плановый объем производства микросхем подобного типа – 2 млн единиц в год. В 2015 году SiP Amber S2 был отмечен премией CNews Awards в номинации «Российские технологии». GS Nanotech также разрабатывает и производит микрочипы для промышленной и потребительской электроники.