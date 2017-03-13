«Яндекс.Такси» научилось подсказывать быстрый и недорогой маршрут

«Яндекс.Такси» сообщил о том, что приложение сервиса стало подсказывать, куда лучше вызвать машину, чтобы доехать до цели быстрее и дешевле. Как рассказали CNews в компании, приложение само предложит более удачную точку подачи, если она есть, и построит до неё пешеходный маршрут.

При вызове такси минута-другая пешком может сэкономить время, а заодно и сократить стоимость поездки. Стоит перейти дорогу или железнодорожные пути — и машина приедет раньше или быстрее довезёт до нужного места, потому что водителю не придётся делать крюк для разворота. Например, от метро «Речной вокзал» до Белорусского вокзала в середине дня можно доехать приблизительно за тридцать пять минут. Однако стоит перейти по подземному переходу на другую сторону Ленинградского шоссе — и время в пути сократится на пять минут. По тарифу «Эконом» такая поездка выйдет примерно на 50 рублей дешевле.

Чтобы найти оптимальную точку подачи, «Яндекс.Такси» анализирует возможные маршруты, загруженность дорог, число и положение свободных машин и другие факторы. Если такая точка нашлась неподалёку, то приложение покажет, как к ней пройти и сколько времени это сэкономит. Пешеходные маршруты строятся с помощью технологии «Яндекс.Такси»: с учётом подземных переходов, арок, дорожек и других пешеходных зон.

«Уникальное сочетание технологий «Яндекс.Такси» и пешеходной маршрутизации «Яндекс.Карт» позволяет существенно сократить время и стоимость поездки. Таких возможностей нет больше ни у кого на российском рынке», — сказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

«Яндекс.Такси» — сервис для быстрого заказа машины через приложение для iOS и Android либо на сайте taxi.ya.ru. Кроме Москвы сервис работает в 48 городах России, Украины, Армении, Грузии, Белоруссии и Казахстана. В общей сложности с «Яндекс.Такси» работают более 120 тысяч водителей из 1200 таксопарков и диспетчерских. В декабре 2016 года пользователи сервиса совершили 16,2 миллиона поездок.