В новой версии мессенджера Viber появились секретные чаты

Viber в рамках обновления своего приложения до версии 6.7 представила новую функцию секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и звонков призвана повысить приватность общения и обеспечить дополнительный уровень контроля над перепиской.

Функция секретных чатов будет полезна в тех случаях, когда необходимо предпринять дополнительные меры безопасности помимо шифрования.

В секретных чатах можно установить таймер самоуничтожения для всех сообщений, отправляемых в чат. В секретных чатах отключена функция пересылки сообщений. Если один из участников попытается сделать скриншот переписки, эта функция будет либо полностью недоступна, либо остальные участники немедленно получат сообщение об этом прямо в окне чата.

В то же время любая коммуникация пользователей по-прежнему защищена по технологии сквозного шифрования Viber и недоступна третьим лицам.

Мессенджер позволяет вести одновременно два чата с одним и тем же собеседником или группой, при этом один из чатов будет обычным, а второй – секретным. Пользователи могут узнать, какой из этих двух чатов является секретным, по значку замка на иконке чата. Начало секретного чата из уже существующего обычного чата не приведёт к удалению или замене обычного чата, а просто создаст отдельный чат.

Секретные чаты – это ещё один способ, с помощью которого пользователи Viber могут свободно и безопасно общаться друг с другом.

В обычных чатах Viber существует таймер самоуничтожения для отдельных сообщений, содержащих фотографии или видео, тогда как в секретных чатах предусмотрена возможность применить таймер самоуничтожения ко всем сообщениям, отправляемым в чат.

Пользователи могут скрыть свои секретные чаты и вновь обращаться к ним позднее, указав PIN-код. Для этого после создания секретного чата необходимо найти его в списке чатов, сделать свайп влево и нажать на кнопку «Скрыть».