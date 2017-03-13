Ускоренный мобильный интернет МТС появился в главном дворце Воронежской области

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, объявила о расширении сети LTE-Advanced в Воронежской области. Как рассказали CNews в МТС, ускоренный мобильный интернет с пиковой скоростью до 105 Мбит/с теперь доступен в Рамони, где находится Дворец Ольденбургских.

Сеть LTE-A доступна на территории замка, прилегающем к нему парке и в бывших хозяйственных постройках резиденции. Кроме того, воспользоваться мобильным интернетом можно в здании администрации, соцобъектах, магазинах, жилых домах, а также на расположенных вблизи поселка пляжах на реке Воронеж — любимых места отдыха местных жителей и гостей Рамони. Мобильный интернет LTE-A дает такие же возможности, как привычный домашний интернет. При этом абонент не привязан к стационарному рабочему месту и может выполнять необходимые задачи из любого удобного ему места, подчеркнули в компании.

«Расширение LTE-покрытия в Воронежской области — одна из наших основных задач на 2017 год. Рамонь является одним из самых популярных туристических мест региона, поэтому для нас было важно обеспечить поселок качественной связью. Высокоскоростной мобильный интернет от МТС уже доступен в десятках населенных пунктов региона, и мы намерены продолжить запуск базовых станций 4G в других городах и поселках. Востребованность LTE-интернета среди воронежцев очевидна: мы наблюдаем не только постоянный рост трафика, но и ажиотажный спрос на устройства “четвертого поколения” в нашей розничной сети. Сегодня LTE-смартфоны выбирают уже чаще, чем модели без поддержки 4G. В связи с этим мы намерены продолжить активное развитие сети LTE в регионе», — заявил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.

Развитие сетей МТС в Воронежской области

Как отмечается, МТС активно развивает сети связи в Воронежской области, в том числе связь «четвертого поколения» 4G. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора можно в городах Воронеж, Лиски, Россошь, Нововоронеж, Богучар, селах Елань-Колено, Нижний Мамон, Старая Криуша и в десятках других населенных пунктов.