Сеть фитнес-клиник BBClinic расширяет клиентскую базу с помощью Bpium

Сеть фитнес-клиник, работающих по франшизе BBClinic, использует платформу Bpium для расширения клиентской базы в десяти регионах Центрального федерального округа. Свободная структура платформы-конструктора позволила интегратору ITeam в минимальные сроки сконфигурировать решение для этой сферы, сообщили CNews в компании «Бипиум».

Чтобы франчайзи росли независимо от колебаний экономики и уровня доходов населения, BBClinic выстроила машину продаж, работающую над постоянным привлечением клиентов. Распределенная сеть колл-центров занимается холодными звонками в городах Центральной России. В финес-клиниках клиенты получают индивидуальный комплекс услуг диетологов, психологов, косметологов, фитнес-инструкторов и других специалистов.

Работой колл-центров управляет информационная система, построенная на платформе Bpium. Система помогает содержать в актуальном состоянии базы клиентов и контактов. Данные о продажах структурированы по регионах, проектам, звонкам и клиентам.

«Работа с этой платформой позволила на ходу сконструировать концепт информационной системы и сразу приступить к внедрению. На все интеграции, создание справочников и внесение данных в нашем случае ушло две-три недели», — заявил директор компании ITeam Александр Калиновский, руководивший внедрением в BBClinic.

Из проектов, выполненных на Bpium, автоматизация BBClinic пока является единственным, где данные вносятся не с компьютеров, а со стационарных телефонов. Например, если в ходе разговора потенциальный клиент назначил встречу, оператор фиксирует продажу нажатием комбинации кнопок, и эта информация появляется в базе данных. Простая функция исключила затраты на оснащение колл-центров компьютерами и положительно сказалась на дисциплине сотрудников, отметили в компании.

«Сидеть в соцсетях вместо работы со стационарного телефона невозможно. Ресурсы, которые пришлось бы тратить на технику и контроль, можно направить на развитие дела», — резюмировал Калиновский.

«Есть много способов выстроить типовые процессы в колл-центрах. Решения на нашей платформе отличаются тем, что помогают взаимодействовать в единой системе сотрудникам колл-центра и других отделов компании. Мы предлагаем непрерывность процесса: от первого звонка до работы с существующими клиентами. А сфера применения может быть практически любая», — отметил лидер команды «Бипиум» Виктор Никитин.