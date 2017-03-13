«Ростелеком» подключил по оптике более сотни магазинов «Магнит» в Астраханском регионе

«Ростелеком» объявил о завершении проекта по предоставлению услуги широкополосного доступа к сети интернет розничной сети «Магнит» (акционерное общество «Тандер») в Астраханском регионе. Как рассказали CNews в компании, при подключении трех гипермаркетов и ста супермаркетов было проложено около 20 км волоконно-оптических линий связи.

На базе предоставленных «Ростелекомом» интернет-каналов заказчик смог организовать виртуальную частную сеть (VPN), объединившую все торговые точки.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелекома», отметил: «Проект по подключению магазинов «Магнит» – очень интересная практика для нас. «Тандер» имеет самую разветвленную сеть из всех корпоративных клиентов, представляющих сферу торговли, с которыми нам приходилось взаимодействовать. Вместе с тем, это очень требовательный клиент, он принимает только качественную работу. Безналичные расчеты с покупателями должны производиться быстро и качественно. Соответственно, наша задача – обеспечивать безупречное прохождение трафика».

Денис Бесхмельницын, начальник отдела информационных технологий Астраханского филиала «Тандер» сказал: «Проект потребовал от специалистов «Ростелекома» высокого профессионализма, поскольку работать им приходилось не в пустых помещениях, а в действующих магазинах. Необходимо было учитывать стеллажи с товаром и наличие покупателей, а также беречь имеющуюся отделку».

Макрорегиональный филиал «Юг» «Ростелекома» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение «Ростелекома», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе «ЮТК» и «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.