Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ

QIWI объявила о том, что ее новый проект «Совесть» подключился к сервисам Объединенного Кредитного Бюро. Как рассказали CNews в компании, для оценки рискового профиля потенциальных клиентов «Совесть» использует базовый сервис получения кредитных отчетов, «Скоринг Бюро» – аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика, и систему «Национальный Хантер», направленную на противодействие кредитному мошенничеству на межбанковском уровне.

После накопления первоначального клиентского портфеля «Совесть» планирует также использовать сервис уведомления об изменениях в кредитной истории заемщика – триггеры.

Олег Ряженов-Симс, лидер проекта «Совесть», отметил: «Рисковая модель – один из важнейших компонентов финансового продукта. Умное использование источников информации о потенциальных клиентах – то, к чему стремится любая финансовая организация. Мы уже на старте проекта используем наиболее полный набор источников данных – многие банки шли к такому несколько лет после создания своих продуктов. Сервисы ОКБ в сочетании с другими источниками, в том числе собственными скоринговыми инструментами, позволяют нам гибко управлять рисками и развивать продукт, полезный для российских потребителей».

Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ, сказал: «Кредитование новых клиентов традиционно является более рискованным. По нашим данным примерно 12 млн. заемщиков вовремя не обслуживают свои кредиты, из них почти 8 млн. человек не платили по своим кредитам уже более трех месяцев. Кроме того, количество подозрительных заявлений на кредиты выросло за 2016 год в 1,5 раза».

«Совесть» - новый проект, работающий с открытым рынком, и ему необходимо использовать как можно более широкий набор источников данных для оценки рискового профиля потенциальных клиентов. База данных Объединенного Кредитного Бюро содержит информацию о кредитных обязательствах 66,5 млн. граждан, а доля информативных ответов составляет 96%.

Использование сервисов ОКБ в сочетании с собственными скоринговыми системами позволяет «Совести» объективно оценить заявителя и эффективно управлять кредитными рисками.

«Совесть» — новый продукт на российском рынке финансовых продуктов. Это карта рассрочки с возобновляемым лимитом от 5 тыс. руб. до 300 тыс. руб., период рассрочки составляет от одного до 12 месяцев. На текущий момент карту могут получить жители московского региона, в 2017 году проект выйдет в регионы России.