Правительство Калининградской области внедрило решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных

Компания Acronis, мировой лидер в области гибридной защиты данных в облаке, совместно с компанией Aflex реализовали масштабный проект по внедрению комплексной системы резервного копирования и аварийного восстановления в ИТ-инфраструктуру Правительства Калининградской области. Об этом CNews сообщили в Acronis.

Сегодня для управления сложными системами необходима ИТ-инфраструктура, позволяющая собирать и анализировать огромные массивы данных, принимать на основе этого анализа решения и постоянно оставаться на связи с целью оперативного реагирования на происходящие события. Для того, чтобы данная система безотказно работала, необходимо использование передовых решений как в области обработки информации и коммуникации, так и в области резервного копирования и защиты данных, подчеркнули в компании.

«Для нас всегда были особенно важны безопасность и надежность наших данных, и мы осознавали необходимость в подобных системах. Когда количество данных было относительно небольшим, мы осуществляли их резервное копирование на уровне отдельных архивов. Но со временем объемы обрабатываемых данных перевалили за несколько десятков терабайт, поэтому мы приняли стратегическое решение о необходимости обновления ИТ-инфраструктуры и построения полноценной системы резервного копирования», — рассказал Виталий Григорьев, начальник Отдела информационного обеспечения Правительства Калининградской области.

В 2010 г. Правительство Калининградской области приняло решение о проведении комплексного обновления ИТ-инфраструктуры как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения программного обеспечения. Было закуплено новое оборудование, развернут собственный дата-центр, а для защиты данных было решено внедрить современное ПО для резервного копирования и восстановления. По итогам проведенного конкурса был выбран продукт компании Acronis — Acronis Backup Advanced.

«Acronis Backup Advanced был разработан специально для компаний малого и среднего бизнеса. Это единое решение для защиты данных в физических, виртуальных, облачных и гетерогенных средах», — отметил руководитель направления Acronis Backup для корпоративного сектора Андрей Полевой.

«После завершения конкурса, для разворачивания решения от Acronis нам потребовалось минимальное количество времени. Мы завели аккаунт в системе, скачали необходимые нам продукты, изучили документацию и самостоятельно ее развернули», — добавил Виталий Григорьев.

В целом Acronis Backup Advanced представляет собой универсальное решение для резервного копирования, поддерживающее системы любых типов: виртуальные машины, физические серверы, приложения, рабочие станции и многое другое. Технология резервного копирования позволяет сохранить физическую или виртуальную систему целиком, выполнив всего лишь одно действие. Гибкие параметры восстановления позволяют восстановить любые данные — от отдельного сообщения электронной почты до целого сервера. Технология Universal Restore позволяет выполнить восстановление системы целиком в любое место, даже на новое отличающееся оборудование. Поддержка резервного копирования в несколько хранилищ означает, что данные копий можно сохранять в любых местах, в том числе в облаке Acronis. В свою очередь, интеллектуальные функции резервного копирования позволяют сэкономить ресурсы сети и сократить расходы на хранилище. Решение Acronis Backup Advanced обеспечивает комплексную защиту данных и быстрое настраиваемое аварийное восстановление всех систем в среде любой сложности, утверждают в компании.