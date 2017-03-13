МТС поможет сети Extreme Fitness рассылать информационные сообщения клиентам

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о реализации проекта по обеспечению информационных рассылок клиентам Extreme Fitness (сеть из семи фитнес-клубов) и Extreme Shop (сеть магазинов спортивного питания и спортивных аксессуаров) в Новосибирске. С помощью услуги «SMS-трафик» сети Extreme Fitness и Extreme Shop будут сообщать клиентам о новостях и специальных предложениях, бонусных баллах на персональной карте клиента, мероприятиях и акциях, сообщили CNews в МТС.

До недавнего времени сотрудники сетей контактировали с клиентами только посредством электронной почты и телефонных звонков, что не всегда эффективно. А вот SMS приходит на телефон, который у большинства людей всегда под рукой. Благодаря подключению услуги «SMS-трафик» все коммуникации по обширной клиентской базе теперь происходят за считанные минуты, а значит, клиенты вовремя получат нужную им информацию: об оставшемся количестве посещений по абонементам или о статусе заказа, сделанного в магазине.

Услуга «SMS-трафик» позволяет формировать списки абонентов для рассылки, а также проводить рассылки по уже заданным спискам — абонентам любых операторов связи и с подписью отправителя, планировать отправку сообщений заранее, отправлять информацию с веб-сайта одним кликом, а также контролировать статус и время доставки сообщений конечным адресатам. Все SMS-рассылки осуществляются с согласия клиентов компании. При подключении услуги предоставляется сервисный номер с дополнительными возможностями по отправке SMS на номера МТС России с расширенной пропускной способностью канала для большего объема трафика SMS.

«Телеком-услуги сегодня — это возможность сделать бизнес наших корпоративных клиентов намного эффективнее и снизить операционные затраты компании. Так, сервис “SMS-трафик” способен не просто заменить работу традиционных SMS-агрегаторов, он обеспечивает полное и самостоятельное управление услугой со стороны наших бизнес-клиентов, что позволяет им напрямую контролировать все этапы коммуникаций с клиентами и, в конечном итоге, повысить их качество. Что особенно важно компаниям, имеющим сеть предприятий с обширной клиентской базой», — подчеркнул директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.