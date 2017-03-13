Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии

Сеть больниц «Svet zdravia» объявила о старте использования когнитивного медицинского решения IBM Watson for Oncology, которое было обучено совместно со специалистами Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, MSKCC) в Нью-Йорке. Как рассказали CNews в компании, система будет представлять на рассмотрение онкологов научно обоснованные рекомендации по лечению рака.

Сеть «Svet zdravia» состоит из 16 больниц и станет первым медицинским учреждением в Центральной и Восточной Европе, которое будет использовать Watson for Oncology. Сервис станет доступен всем онкологам в 12 больницах «Svet zdravia», где занимаются лечением онкологических заболеваний, а также в дочерней сети больниц «EMC Instytut Medyczny» в Польше.

В Словакии растет заболеваемость раком. По данным Национального института онкологии в Братиславе, в стране отмечается самый высокий в мире показатель заболеваемости колоректальным раком среди мужчин. Словакия также имеет один из самых высоких в Европе показателей смертности от рака среди мужчин.

«Словацкие больницы уделяют большое внимание ценности лечения, поэтому мы все больше фокусируемся на внедрении инноваций, которые могут помочь онкологам выбирать оптимальные методы лечения пациентов. На наш взгляд, когнитивные вычисления будут играть все более значимую роль в медицине, и мы хотим быть в авангарде внедрения таких технологий в клиническую практику», – сказал Любош Лопатка, генеральный директор сети больниц «Svet Zdravia».

Решение Watson for Oncology уже используют 31 больницы во всем мире, в том числе в США, странах Азии и Европы. Система предоставляет данные онкологам, чтобы они могли выбрать научно обоснованные варианты лечения. Рекомендации сервиса основаны на анализе большого объема медицинской литературы, что позволяет определить наиболее оптимальные методы лечения для конкретного пациента и в целом расширить доступ к экспертным знаниям в сфере онкологии. Watson for Oncology обрабатывает информацию из более чем 300 медицинских журналов, 200 учебников и около 15 миллионов страниц текста, чтобы обеспечить врачей инсайтами о разных способах лечения, информацией о лекарствах и особенностях их приема. Watson также ранжирует выбранные системой опции для лечения, ссылаясь на ранее проведенные исследования и клинические рекомендации.

«Уникальные возможности когнитивных вычислений помогут уменьшить информационную нагрузку на врачей при выборе научно обоснованного метода лечения. Кроме того, такие технологии позволят использовать более крупные, чем раньше, объемы данных, чтобы подобрать наиболее оптимальную методику лечения для пациентов», – сказал Матей Адам, директор подразделения IBM Watson Health.

Watson for Oncology будет дополнять знания словацких докторов сети больниц «Svet zdravia». Но при этом врачи продолжат играть ключевую роль при принятии решений, связанных с лечением. Сначала Watson for Oncology будет использоваться в случаях оказания медицинской помощи при раке груди, колоректальном раке, раке легких, раке желудка, раке яичников и раке шейки матки. В будущем решение поможет бороться и с другими типами онкологических заболеваний.

«Ни один врач не в силах отслеживать все результаты последних клинических исследований любых типов рака, поскольку объем новых данных стремительно увеличивается. В условиях такой информационной нагрузки доктора иногда сомневаются, подходит ли выбранный тип лечения. Данный инновационный подход позволит онкологам выявить наиболее оптимальные научно обоснованные методы лечения пациентов и учитывать персональные особенности каждого больного», – сказал доктор Радован Барилла, PhD, ведущий онколог сети клиник «Svet zdravia».