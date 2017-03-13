HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото
HP Inc. объявила о выходе новых коммерческих десктопов и моноблоков серии Elite. Как рассказали CNews в компании, новинки обладают высокой производительностью и универсальными конструкциями, а также обеспечивают защиту персональной информации сотрудников, устройств и данных. В новых десктопах и моноблоках HP Elite впервые реализован ряд инновационных функций.
Список представленных устройств включает четыре серии.
EliteOne 800 G3 All-in-One – моноблок со сдвоенными камерами и безбликовым сенсорным дисплеем, который идеально для общения с клиентами или совместной работы с коллегами.
HP EliteDesk 800 G3 Tower — мощный и легко конфигурируемый коммерческий десктоп с сертификацией VR. Это оптимальное решение для компаний, которым необходимы самые современные технологии и возможности.
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini — настольный ПК бизнес-класса в ультракомпактном форм-факторе. Это решение для заказчиков, которые хотят, чтобы системный блок был скрыт за монитором или занимал минимум места на рабочем столе.
HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W — мини-десктоп «на стероидах», предназначенный для заказчиков, которым требуется высочайшая производительность наряду с экономией пространства.
«Молодым специалистам нужны стильные устройства, которые способствуют творчеству и открытому обмену идеями, а работодателям требуются передовые компьютеры, которые отлично вписываются в офисный интерьер, но при этом являются мощными и безопасными, — отметил Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент подразделения Business Personal Systems в регионе EMEA, HP Inc. — Новейшая линейка настольных ПК и моноблоков Elite полностью отвечает потребностям бизнеса и желаниям сотрудников, сочетая в себе прекрасный дизайн, непревзойденную функциональность и производительность, а также высочайший уровень безопасности, важный для любой бизнес-среды».
Сегодня в организациях используется более 100 миллионов настольных ПК, возраст которых превышает четыре года. Это повышает риск уязвимостей на 200%, создавая угрозу для безопасности компаний, а также приводит к недостаточной производительности и нерациональному расходу электроэнергии.
В HP полагают, что с переходом на компьютеры EliteDesk 800 и EliteOne 800 AiO компании получат встроенные, полностью готовые к работе функции безопасности, включая защиту с самовосстановлением на уровне BIOS благодаря технологии SureStart Gen3 with Runtime Intrusion Detection, а также недавно анонсированное решение HP WorkWise — приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом ПК.
Устройства Elite поколения G3 будут доступны у официальных дистрибьюторов в России в конце марта 2016 года. Однако партнеры HP уже могут собрать различные комплектации по специальным ценам в конфигураторе, доступном на сайте HP.