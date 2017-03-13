HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото

HP Inc. объявила о выходе новых коммерческих десктопов и моноблоков серии Elite. Как рассказали CNews в компании, новинки обладают высокой производительностью и универсальными конструкциями, а также обеспечивают защиту персональной информации сотрудников, устройств и данных. В новых десктопах и моноблоках HP Elite впервые реализован ряд инновационных функций.

Список представленных устройств включает четыре серии.

EliteOne 800 G3 All-in-One – моноблок со сдвоенными камерами и безбликовым сенсорным дисплеем, который идеально для общения с клиентами или совместной работы с коллегами.

HP EliteDesk 800 G3 Tower

HP EliteDesk 800 G3 Tower — мощный и легко конфигурируемый коммерческий десктоп с сертификацией VR. Это оптимальное решение для компаний, которым необходимы самые современные технологии и возможности.

HP EliteDesk 800 G3 Tower

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini — настольный ПК бизнес-класса в ультракомпактном форм-факторе. Это решение для заказчиков, которые хотят, чтобы системный блок был скрыт за монитором или занимал минимум места на рабочем столе.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W — мини-десктоп «на стероидах», предназначенный для заказчиков, которым требуется высочайшая производительность наряду с экономией пространства.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W

«Молодым специалистам нужны стильные устройства, которые способствуют творчеству и открытому обмену идеями, а работодателям требуются передовые компьютеры, которые отлично вписываются в офисный интерьер, но при этом являются мощными и безопасными, — отметил Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент подразделения Business Personal Systems в регионе EMEA, HP Inc. — Новейшая линейка настольных ПК и моноблоков Elite полностью отвечает потребностям бизнеса и желаниям сотрудников, сочетая в себе прекрасный дизайн, непревзойденную функциональность и производительность, а также высочайший уровень безопасности, важный для любой бизнес-среды».

Сегодня в организациях используется более 100 миллионов настольных ПК, возраст которых превышает четыре года. Это повышает риск уязвимостей на 200%, создавая угрозу для безопасности компаний, а также приводит к недостаточной производительности и нерациональному расходу электроэнергии.

В HP полагают, что с переходом на компьютеры EliteDesk 800 и EliteOne 800 AiO компании получат встроенные, полностью готовые к работе функции безопасности, включая защиту с самовосстановлением на уровне BIOS благодаря технологии SureStart Gen3 with Runtime Intrusion Detection, а также недавно анонсированное решение HP WorkWise — приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом ПК.

Новые настольные ПК и моноблоки HP для офисов

Устройства Elite поколения G3 будут доступны у официальных дистрибьюторов в России в конце марта 2016 года. Однако партнеры HP уже могут собрать различные комплектации по специальным ценам в конфигураторе, доступном на сайте HP.