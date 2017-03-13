GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде

9 марта 2017 г. в научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк «Кванториум». В ходе церемонии открытия холдинг GS Group и «Кванториум» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Холдинг поможет выстроить траекторию развития школьников от научно-технического творчества до работы в условиях инновационного производства. Постигая робототехнику, программирование, виртуальную реальность, радиоэлектронику, лазерные технологии, нейробиологию и генную инженерию, занимаясь 3D-моделированием и конструированием роботов, одаренные дети Калининградской области сделают в «Кванториуме» свои первые открытия, рассказали CNews в GS Group.

В формировании образовательной программы «Кванториума» участвуют промышленные предприятия Калининградской области и БФУ им. И. Канта. Такое взаимодействие формирует систему ускоренного инженерно-технического развития детей. Сотрудничество GS Group и «Кванториума» нацелено на адаптацию технического и естественнонаучного обучения школьников к деятельности современного высокотехнологичного производства. По информации холдинга, специалисты холдинга будут проводить для учащихся и преподавателей экскурсии на предприятия инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев, Калининградская область) и стажировки под руководством ведущих инженеров. Увидев, как создаются высокие технологии, школьники сами примут участие в исследованиях и экспериментах по разработке инновационных продуктов. Учащиеся «Кванториума» смогут поработать на площадках кластера, а выпускники — в перспективе заключить отложенный трудовой контракт. Демонстрируя и объясняя детям сложные технологические процессы, производство вовлекает их в научно-техническое творчество, тренирует изобретательское мышление. Атмосфера открытий настраивает детей сознательно готовиться к работе в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

В целом детский технопарк «Кванториум» представляет собой новый формат дополнительного образования. Более 1000 детей в возрасте от 12 лет будут практиковаться в цехе высоких технологий, доводя до готовности свои проекты с помощью методов цифровой обработки на 3D-принтерах и станках с числовым программным управлением. Образовательная программа охватывает семь направлений, которые делятся на модули по возрастающей сложности: «Энерджиквантум», «Робоквантум», «ИТ-квантум», «VR-AR-квантум», «Лазерквантум», «Нейроквантум», «Биоквантум». Каждый месяц дети будут презентовать свои проекты специалистам инновационных предприятий на собрании «Клуба менторов». GS Group намерен сотрудничать с «Кванториумом» по всем направлениям. В частности, опытные специалисты GS Group будут готовить учащихся к всероссийским чемпионатам «Молодые профессионалы» (JuniorSkills Hi-Tech).

«Мы убеждены, что за детьми, которые пройдут такую мощную школу — будущее российских технологий, создание разработок нового поколения, открытие новых рынков, ощутимый вклад в реализацию Национальной технологической инициативы. Основа системы непрерывного профессионального образования, которую формирует GS Group — это подготовка блестящих специалистов, начиная со школьного возраста. В “Кванториуме” научно-техническое творчество воплощено в самых прогрессивных формах, что дает ребенку представление о том, каким колоссальным набором инструментов он обладает уже сейчас, чтобы претворять в жизнь свои смелые замыслы», — заявил директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.

«Приятно, что сегодня, в день открытия “Кванториума”, мы подписали соглашение о партнерстве с российским холдингом GS Group, который уделяет большое внимание воспитанию кадров. Это открывает перед калининградскими школьниками широкие возможности для выражения своего творческого потенциала. Увидеть, как работает высокотехнологичное производство, пообщаться с практиками и получить от них задания, реализовать кейсы и научные проекты в команде — все это мотивирует ребенка созидать и профессионально расти. Мы ценим возможность совместно воплощать масштабные образовательные инициативы», — подчеркнул директор «Кванториума» Сергей Петров.

GS Group реализует комплексную федеральную программу по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Несколько лет назад стартовал проект по созданию Университетского кампуса в области инженерных и технических наук на базе инновационного кластера «Технополис GS». Проект основан на синергии производственных возможностей и R&D-холдинга GS Group и научно-образовательных компетенций российских университетов. В сотрудничестве с вузами создаются программы прикладного бакалавриата и магистратуры, основанные на модели непрерывного сетевого образования. Учебный план глубоко интегрирован с производством, что позволяет подготовить специалистов, обладающих востребованными компетенциями, указали в холдинге.