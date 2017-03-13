Fujitsu создаст суперкомпьютер для исследований в области искусственного интеллекта

Fujitsu объявила о получении заказа от института физико-химических исследований RIKEN на создание системы глубинного обучения, которая станет одним из самых мощных суперкомпьютеров в Японии. Как рассказали CNews в компании, новый суперкомпьютер, ввод в эксплуатацию которого запланирован на апрель 2017 года, будет использоваться центром аналитики Center for Advanced Intelligence Project института RIKEN в качестве платформы для исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Благодаря 24 серверам Nvidia DGX-1, каждый из которых включает 8 ускорителей Nvidia Tesla P100 с интегрированным ПО для глубинного обучения, и 32 серверам Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2, система обеспечивает общую теоретическую производительность более 4 петафлопс (при выполнении вычислений половинной точности с плавающей запятой). При создании новой системы предварительное развертывание и оценка DGX-1 были выполнены в лабораториях Fujitsu.

Суперкомпьютер работает под управлением специализированной масштабируемой файловой системы Fujitsu FEFS; 6 серверов Fujitsu PRIMERGY RX2540 M2, 8 систем хранения данных Fujitsu ETERNUS DX200 S3 и 1 система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX100 S3 обеспечивают высокую скорость обработки операций ввода-вывода для оперативного анализа на основе глубинного обучения.

Новая суперкомпьютерная система будет использоваться специалистами центра Center for Advanced Intelligence Project для разработки технологий, которые найдут применение в области регенеративной медицины, производства, здравоохранения, управления устаревающими инфраструктурами и предотвращения последствий стихийных бедствий. Центр Center for Advanced Intelligence Project активно занимается совместными исследованиями с различными университетами, исследовательскими институтами и медицинскими организациями.

Новейший суперкомпьютер будет расположен в центре обработки данных Fujitsu в г. Иокогама, который имеет самую современную систему обеспечения защиты данных. Помимо стандартной программной среды глубинного обучения DGX-1, которую Nvidia предлагает в рамках публичного облака, Fujitsu интегрировала адаптированную программную среду для использования в защищенной локальной сети. Кроме того, предусмотрены специальные функции управления для быстрого и гибкого создания и воспроизведения сред исполнения вычислений; обеспечивается исключительная надежность и безопасность при обработке данных высокой важности, включая персональные данные и данные интеллектуальной собственности.

Джим МакХью (Jim McHugh), вице-президент и генеральный директор компании Nvidia, отметил: «Nvidia DGX-1, первый в мире суперкомпьютер для искусственного интеллекта, создан для того, чтобы удовлетворить потребности ученых в большом объеме вычислительных ресурсов. Система института RIKEN, созданная на базе 24 суперкомпьютеров DGX-1, станет самой мощной из подобного рода систем. Высочайшая производительность ускорит работу японских исследователей в области глубинного обучения и станет основой для решения сложных проблем в области медицины, производства и общественной безопасности».

Fujitsu использовала свой собственный опыт и опыт Fujitsu Laboratories Ltd. в области высокопроизводительных компьютерных вычислений и исследований, связанных с искусственным интеллектом, для того, чтобы создать и запустить один из самых мощных в Японии суперкомпьютеров. При этом компания окажет специалистам института RIKEN всю необходимую сервисную поддержку. Таким образом, Fujitsu делает свой вклад в создание общества будущего, которое будет использовать искусственный интеллект для поиска ответов на самые разные социальные вопросы.