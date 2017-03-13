«Акадо-Екатеринбург» приступила к оказанию услуг связи для городской администрации

«Акадо-Екатеринбург» (входит в ГК «Акадо») объявила о том, что стала победителем завершившегося в Екатеринбурге тендера на выбор поставщика услуг связи для администрации города. Как рассказали CNews в компании, контракт с оператором связи подписан до конца года. В рамках него администрации Екатеринбурга с февраля по декабрь 2017 г. предоставляется безлимитный доступ в интернет на скорости 500 Мбит/с.

«В течение последних 2-3 лет компания успешно развивает бизнес в сегменте B2B, постоянно наращивая базу корпоративных клиентов, среди которых немало государственных учреждений. В том числе, это детские сады, школы и больницы, где мы подключаем различные телекоммуникационные услуги, в том числе высокоскоростной доступ в интернет с функцией «Безопасный доступ», облачное видеонаблюдение и телефонию. Победа в тендере стала логичным продолжением сотрудничества с государственными органами и бюджетными муниципальными учреждениями. Тем не менее, для нас это большая ответственность – сотрудники Администрации должны быть обеспечены бесперебойным и быстрым доступом в интернет для наиболее эффективного выполнения своих текущих задач», – отметил генеральный директор «Акадо-Екатеринбург» Алексей Дворецкий.

База корпоративных клиентов «Акадо-Екатеринбург» в настоящее время превышает 3,5 тыс. абонентов.