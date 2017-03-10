«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» для югорчан

«Ростелеком» объявил о запуске в тестовом режиме для югорчан обновленного мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» в рамках выполнения заказа Департамента информационных технологий Югры. Как рассказали CNews в компании, для участия в тестировании и опытной эксплуатации обновленного приложения приглашены родители будущих дошкольников и школьников – зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг в Югре.

Модернизацию мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» специалисты «Ростелекома» произвели на новой современной платформе в течение последних трех месяцев. В первую очередь была изменена навигационная структура приложения – теперь оно стало более понятным и комфортным для пользователей, далее было минимизировано количество выполняемых шагов для получения услуг, а также был добавлен так называемый «пресет» – набор настроек, позволяющий «запоминать» внесенную клиентом информацию. Также, в меню приложения добавлена новостная лента и интерактивная справка, уведомляющая пользователей обо всех изменениях и новинках в мобильном приложении.

«В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения доступны две наиболее популярные услуги в электронном виде среди югорчан - «Проверка очереди в детский сад» и «Электронный дневник». Для удобства граждан единожды внесенные данные теперь запоминает система, более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, получить услугу сейчас можно всего лишь за пару кликов», – отметил директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

«Югорчане все больше отдают предпочтение комфортному и быстрому обращению в органы власти, например при помощи сервисов портала госуслуг. С обновленным приложением «Госуслуги ХМАО» проверить успеваемость ребенка в школе или узнать о текущей очереди в детский сад стало еще проще, – сказал директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. – Приглашаем югорчан принять участие в тестировании обновленного приложения, и направить в наш адрес свои пожелания и предложения по работе доступных в нем услуг. В течение весеннего периода приложение будет дорабатываться на основании полученной обратной связи от клиентов, и в дальнейшем пополняться новыми услугами».

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, заполнив для этого анкету на сайте, после регистрации подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ, либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Затем необходимо скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» из интернет-магазина Google play или App Store; для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») необходимо внести соответствующие данные и нажать кнопку «Получить услугу».

Обновленное приложение доступно абсолютно бесплатно, а его тестирование продлится до 1 июня 2017 г. Тестирование обновленного мобильного приложения запущено исключительно с целью сбора обратной связи от непосредственных пользователей для создания максимально комфортного инструмента при получении услуг в электронном виде. Таким образом, чем больше югорчан смогут принять участие в тестировании и направить разработчикам свои предложения, тем более существенные и актуальные дополнения в его работу будут внесены.