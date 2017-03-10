Riverbed представила SteelFusion 5.0 с поддержкой сетевых хранилищ NAS

Riverbed Technology, SD-WAN компания, представила решение Riverbed SteelFusion 5.0 с новой функцией поддержки сетевых систем хранения данных (NAS), увеличивающей гибкость и простоту управления ИТ-инфраструктурой филиалов и удаленных офисов. Как рассказали CNews в Riverbed, SteelFusion в целом представляет собой решение с возможностью «проецировать» ресурсы из ЦОДа или облака в удаленные бизнес-локации, устраняя издержки и риски безопасности, связанные с необходимостью управлять «островками» удаленной инфраструктуры с собственными хранилищами и системами резервного копирования данных. Решение призвано помогать организациям по всему миру трансформировать управление ИТ-инфраструктурой удаленных офисов и филиалов с помощью программно-определяемого подхода, который обеспечивает безопасность, гибкость и экономическую эффективность.

«Компания Riverbed рада представить SteelFusion 5.0 как решение для программно-определяемой периферии. Благодаря ему управление ИТ-инфраструктурой удаленной локации осуществляется с производительностью облака, — рассказал Александр Стулов, глава представительства Riverbed в России и СНГ. — Со SteelFusion организации получают расширяемое решение для программно-определяемых услуг, которое обеспечивает беспрецедентные гибкость, контроль и автоматизацию для управления ИТ удаленных офисов. Добавив поддержку сетевых хранилищ NAS ЦОДов к уже имеющейся поддержке SAN и объектно-ориентированных хранилищ, наши заказчики получат возможность переносить мощности, безопасность и защищенность ЦОДа и облачного хранилища во все локации, где они ведут бизнес».

В современном преимущественно облачном и цифровом мире удаленные офисы и филиалы ставят перед ИТ-организациями новые проблемы. «ИТ-специалисты решают задачи увеличения гибкости бизнеса, сокращения оперативных расходов, обеспечения безопасности данных и производительности приложений. При этом им приходится сталкиваться со сложностью систем, возникающей в результате перехода в облачные и гибридные ИТ-среды. SteelFusion упорядочивает и трансформирует управление удаленной ИТ-инфраструктурой для ИТ за счет 100% централизации удаленных данных вместе с соответствующими резервными копиями и процедурами восстановления», — подчеркнули в компании. Способность SteelFusion проецировать хранилища и виртуальные сервисы из ЦОДов с централизованным управлением или облака в удаленные локации поддерживает масштабируемый подход ИТ к внедрению удаленных приложений и сервисов и управлению ими в любом количестве офисов.

По словам представителей Riverbed, с выходом SteelFusion 5.0 организации и поставщики услуг могут применять это решение для программно-определяемой периферии различными способами, в зависимости от выбранного подхода, получая выгоду от использования традиционных локальных хранилищ ЦОДов (SAN, NAS), частного облака (программно-определяемых хранилищ) или публичного облака (объектных хранилищ). Системы хранения NAS остаются значимыми и привлекательными серверными хранилищами для сред VMware. Поскольку значительное число корпоративных ИТ-организаций по-прежнему используют сочетание различных опций хранения (блочных, файловых и объектных), решение SteelFusion 5.0 предлагает гибкую поддержку всех протоколов хранения в ЦОДе или облаке и проецирует ее на периферию, опираясь на устойчивый и централизованный алгоритм работы, пояснили в компании.

Как уточнили в Riverbed, решение SteelFusion 5.0 будет доступно к концу марта 2017 г.