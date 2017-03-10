Обновленное мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» стало доступно для югорчан

Единственный исполнитель работ по созданию инфраструктуры электронного правительства — компания «Ростелеком» — по заказу Департамента информационных технологий ХМАО-Югры запустил в тестовом режиме для югорчан обновленное мобильное приложение «Госуслуги ХМАО». Для участия в тестировании и опытной эксплуатации обновленного приложения приглашаются родители будущих дошкольников и школьников — зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг в Югре, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Модернизацию мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» специалисты «Ростелекома» произвели на новой современной платформе в течение последних трех месяцев. В первую очередь, была изменена навигационная структура приложения — теперь оно стало более понятным и комфортным для пользователей, далее было минимизировано количество выполняемых шагов для получения услуг, а также был добавлен так называемый «пресет» — набор настроек, позволяющий «запоминать» внесенную клиентом информацию. Также в меню приложения добавлена новостная лента и интерактивная справка, уведомляющая пользователей обо всех изменениях и новинках в мобильном приложении.

«В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения доступны две наиболее популярные услуги в электронном виде среди югорчан — “Проверка очереди в детский сад” и “Электронный дневник”. Для удобства граждан единожды внесенные данные теперь запоминает система, более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, получить услугу сейчас можно всего лишь за пару кликов», — отметил директор Департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

«Югорчане все больше отдают предпочтение комфортному и быстрому обращению в органы власти, например, при помощи сервисов портала госуслуг. С обновленным приложением “Госуслуги ХМАО” проверить успеваемость ребенка в школе или узнать о текущей очереди в детский сад стало еще проще, — рассказал директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. — Приглашаем югорчан принять участие в тестировании обновленного приложения и направить в наш адрес свои пожелания и предложения по работе доступных в нем услуг. В течение весеннего периода приложение будет дорабатываться на основании полученной обратной связи от клиентов и в дальнейшем пополняться новыми услугами».

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru. Скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» можно из интернет-магазинов Google play или App Store. Для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») необходимо внести соответствующие данные и нажать кнопку «Получить услугу».

Обновленное приложение доступно бесплатно, а его тестирование продлится до 1 июня 2017 г.