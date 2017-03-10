Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017

Корпорация Microsoft объявила о доступности в России новой версии платформы для разработки Visual Studio 2017, скачать которую можно на сайте www.visualstudio.com. Как рассказали CNews в Microsoft, платформа Visual Studio 2017 содержит множество улучшений и новых функций.

Более высокая производительность

Обновления в навигации по коду, автодополнении ввода, рефакторинге, быстрых исправлениях и наладке кода позволяют сократить время разработки вне зависимости от языка или платформы. Для команд, внедряющих DevOps, Visual Studio 2017 упрощает внутренний цикл разработки и уменьшает время от исправления в коде до развёртывания благодаря новым функциям, таким как: модульное тестирование в режиме реального времени и онлайн проверка зависимостей.

Глобальные изменения внутри платформы

Абсолютно новая система установки, легковесная и модульная, созданная с учетом потребностей разработчиков, более быстрая интегрированная среда разработки (IDE), а также абсолютно новый способ просмотра, редактирования и отладки кода без проектов и решений в Visual Studio 2017, по задумке Microsoft, позволят разработчикам лучше видеть общую картину работы.

Стремительное развитие облака

Встроенные инструменты обеспечивают комплексную интеграцию со всеми разработками платформы .NET, Azure, сервисами, контейнерами Docker и многим другим. Visual Studio упрощает настройку, создание, отладку, объединение и развертывание приложений и сервисов в Microsoft Azure прямо из IDE.

Обновленная разработка мобильных приложений

Благодаря оптимизированным инструментам отладки и профилирования, а также возможностям модульного тестирования Visual Studio 2017 с Xamarin упрощает создание, подключение и настройку мобильных приложений для Android, iOS и Windows. Кроссплатформенная библиотека разработки в Visual Studio теперь позволяет разработчикам могут выбирать способ создания мобильных приложений между Apache Cordova или Visual C++.

Обновления в Visual Studio для Mac, Visual Studio Team Foundation Server и Visual Studio Mobile Center

По информации Microsoft, сегодня стали доступны также ряд обновлений в Team Foundaton Server 2017 Update 1, Visual Studio для Mac Preview 4, а также обновления в Visual Studio Mobile Center Preview.

Так, Visual Studio для Mac Preview 4 является интегрированной средой разработки, созданной для операционной системы Mac для создания мобильных, облачных и MacOS-приложений. После объявления на конференции Connect() в середине ноября команда Microsoft работала над поддержкой проектов для .NET Core, NuGet и оптимизацией мобильных инструментов, а также над исправлением ошибок и оптимизацией производительности.

Visual Studio Team Foundation Server 2017 Update 1 открывает новые возможности для заказчиков, предпочитающих развертывать решения на своих серверах, в том числе: новый шаблон процесса, поддержку NPM в инструменте управления пакетами, дополнительные настройки безопасности при работе с репозитарием, улучшения в Pull Request процессе при работе с репозитарием Git, определение набора автоматических тестов в зависимости от изменения кода в репозитарии (test impact analysis), улучшения в политике ветвей и персонализированная стартовая страница.

Предварительная версия Visual Studio Mobile Center теперь содержит расширенную поддержку мобильных приложений на Swift, ObjectiveC и Java, включает поддержку мобильных приложений, построенных на Xamarin и React Native, а также расширенную аналитику. Начать использовать Visual Studio Mobile Center Preview можно бесплатно на сайте mobile.azure.com.

Обновления для подписчиков Visual Studio Enterprise и участников программы Visual Studio Dev Essentials

Enterprise DevOps Accelerator содержит всё необходимое для корпоративных клиентов для масштабируемого внедрения процессов DevOps и модернизации своего набора инструментальных средств, включая Visual Studio Enterprise, службы непрерывного развертывания и непрерывной интеграции (CI), облачное нагрузочное тестирование, распространение тестовых сборок через HockeyApp, скидки на вычислительные ресурсы Azure, а также локальную помощь экспертов в DevOps. Подписчики Visual Studio и участники программы Dev Essentials могут получить дополнительную поддержку и обучение от Microsoft и партнеров.