Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео

Kingston Digital (подразделение по продукции на флеш-памяти компании Kingston Technology) представила карты памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed Class 3 (U3), предназначенные для записи видео Ultra HD 4К с дронов и экшн-камер. Новинка SDCG поддерживает высокую скорость записи: 30 кадров в секунду в разрешении 4К и 120 кадров в секунду при 1080P. Такие показатели позволяют вести серийную съемку, позаботившись о целостности видеоряда.

Стандарт microSD гарантирует совместимость с большинством экшн-камер, дронов и устройств малых форм-факторов, поддерживающих запись в Ultra HD. Кроме того, карта памяти может работать практически при любых погодных условиях: она защищена от погружения в воду, ударов/вибрации , рентгеновского излучения и перепадов температур . Новинка пригодится в любом экстремальном путешествии или во время спортивных соревнований.

Карта памяти Kingston Gold microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) представлена в трех вариантах емкостью 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Карта переживет контакт с водой и экстремальные температуры, поэтому пригодится в походе, на велопрогулке, гонках по бездорожью и во время прыжка с парашютом. Последняя спецификация SD Association UHS-I U3 (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 3) гарантирует пропускную способность не ниже 30 МБ/с, которой хватит для бесперебойной записи и воспроизведения видео в формате 4K. Карта памяти поддерживает скорость чтения 90 МБ/с и записи 45 МБ/с: она считывает в 9 раз быстрее и записывает в 4,5 раза быстрее по сравнению со стандартными картами памяти SD Class 10.

Файловый формат карт: FAT32 (microSDHC 8 ГБ – 32 ГБ); exFAT (microSDXC 64 ГБ). Рабочая температура: от -25 до 85°C. Карты поставляются с пожизненной гарантией.