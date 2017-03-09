«Яндекс» представил новую версию своего мобильного приложения для iOS и Android

«Яндекс» анонсировал выпуск обновленного мобильного приложения для устройств под управлением ОС iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, теперь приложение стало универсальным помощником для решения повседневных задач. В приложении можно узнать погоду и новости, проверить, когда на остановку придёт нужный транспорт, найти недорогое кафе или круглосуточную аптеку, посмотреть скидки в окрестных магазинах.

Нужное не придётся искать — вся информация собрана на главном экране. Содержимое экрана подстраивается под обстоятельства. Так, в обед «Яндекс» посоветует места с бизнес-ланчами, вечером — бары и пабы, ночью — организации, которые работают круглосуточно.

Прогноз погоды и данные о транспорте отображаются для того места, где сейчас находится человек.

Важную информацию — срочные новости, сводки о погоде и пробках, предупреждения от МЧС — приложение передаёт через пуш-уведомления.

«Люди устанавливают на смартфоны десятки приложений, но в нужный момент не всегда вспоминают о них, — сказала Вера Лейзерович, руководитель управления портальных сервисов «Яндекса». — Мы изучили, какие задачи пользователи чаще всего решают с помощью наших сервисов в течение дня и создали одно приложение, которое пригодится во множестве бытовых ситуаций».

Обновлённое приложение «Яндекс» уже доступно в App Store и Google Play. Возможности программы зависят от платформы. Например, сведения о транспорте есть только на Android, зато владельцы iPhone могут воспользоваться офлайн-поиском.