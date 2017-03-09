«Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс» и «Электропром» договорились о сотрудничестве

Компании «Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс» в России и «Электропром» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие генеральный директор «Уралмаш НГО Холдинга» Юрий Карпов, генеральный директор «Электропрома» Борис Абрамов, директор департамента «Непрерывное производство и приводы» «Сименс АГ» Тим Давидовский и президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

Стороны намерены взаимодействовать в области создания современного технологического комплекса для морских буровых установок. Партнёры договорились подготовить план создания буровых комплексов на российских производственных мощностях. Речь идёт о локализации производства механического и электротехнического оборудования, используемого на морских буровых установках.

В частности, для выпуска преобразователей Sinamics S120 рассматриваются производственные мощности «Сименс Электропривод» в Санкт-Петербурге. В ноябре 2016 г. там были выпущены первые комплекты Sinamics S120 под маркой «Сделано в России» и предприятие приступило к процессу глубокой локализации высокотехнологической продукции. «Электропром» и «Сименс» уже 15 лет ведут совместную работу по разработке и производству электроприводов для буровых установок. С 2002 г. партнёры изготовили и ввели в эксплуатацию 111 машин, в том числе более 60 с использованием преобразователей частоты Sinamics S120 Cabinet Module.

«Сотрудничество с такими компаниями в области нефтегазового оборудования, как “Уралмаш НГО Холдинг” и “Электропром”, открывает для нас новые возможности. Сегодня “Сименс” имеет передовые технологии в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Уверен, вместе с российскими партнёрами нам удастся наладить производство современного бурового оборудования для проектов на шельфе России, включая Арктический. Планируемая совместная работа будет нашим общим вкладом в российское машиностроение, развитие которого является одним из основных приоритетов экономики страны», — отметил президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

«Подписанное соглашение является новой ступенью в сотрудничестве между нашими компаниями. Эта работа планируется как развитие совместного многолетнего положительного опыта по созданию современных наземных буровых установок для арктических условий России. Одним из совместных значимых проектов стал проект по оснащению электроприводами буровых установок “Арктика”, которыми разбуривается Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение для компании “Новатэк”. Эти установки за время работы зарекомендовали себя высокоэффективными и надежными в сложных климатических условиях Арктики», — заявил генеральный директор «Уралмаш НГО Холдинг» Юрий Карпов.