Umidigi открыла предзаказ на камерофон Z Pro с двойной камерой

Компания Umidigi объявила о старте приема предварительных заказов на флагманский смартфон Z Pro с двойной камерой и стильным металлическим корпусом. Umidigi Z Pro стал первым смартфоном обновленной компании, ранее известной как Umi. Как рассказали CNews в Umidigi, новинка обеспечит достойный флагмана 2017 г. уровень производительности благодаря новому 10-ядерному чипсету MediaTek Helio X27 с тактовой частотой 2,6 ГГц. Сохранив аппаратную основу Umi Z, специалисты компании существенно расширили возможности камеры смартфонов бренда.

Устройство оснащено: 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 точек (401 ppi), матрицей IGZO от Sharp и стеклом Dragontrail со скруглением 2,5D; графическим процессором Mali-T880MP4, 875 МГц; 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 32 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 256 ГБ; сканером отпечатка пальца Touch ID 2.1. Модель работает в сетях GSM (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA (900/2100 МГц), FDD-LTE (Band 1, 3, 7, 20). Емкость аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки Pump Express+ составляет 3780 мАч.

По информации компании, основная двойная 13-Мп камера IMX258 (с 6-элементной оптикой, Quad LED-вспышкой, автофокусом) сочетает в себе все необходимое для реализации творческого потенциала ее владельца. Так, режим Pure Black & White подчеркнет изысканность форм и особенности освещения в черно-белых тонах, а 3D-съемка придаст снимкам объема для обеспечения эффекта присутствия. Функция управления фокусировкой позволит менять объект фокусирования уже после спуска затвора камеры для выбора оптимального результата или создать эффект боке. Также возможна запись видео в формате 4K. В свою очередь, фронтальная камера также имеет разрешение 13 Мп, сенсор Samsung S5K3L8 и вспышку Softlight LED.



Umidigi Z Pro

Кроме того, Umidigi Z Pro стал первым Android-смартфоном компании, стандартное приложение камеры которого позволяет создавать живые фотографии за счет специальной модели сведения полученного кадра с полуторасекундными роликами, снятыми до и после спуска затвора камеры. Среди других полезных функций камеры Umidigi Z Pro в компании назвали цифровой зум 3х без потерь, а также расширенный «Ночной режим», который позволяет подобрать оптимальное качество освещения за счет Quad LED-вспышки на четыре диода разной температуры.

Работает Umidigi Z Pro под управлением чистой версии Android Marshmallow, где присутствует только самое необходимое для плавной и быстрой работы и съемки фото и видео. На апрель запланировано FOTA-обновление до Android 7.0 Nougat. Габариты устройства составляют 154 х 76 х 8,2 мм, вес — 175 г, стоимость — $299,99. Цвет гаджета — темно-серый.

В рамках акционного предложения первые 4999 покупателей, оформивших предварительный заказ в период с 9 по 27 марта, получат скидку $50. Цена $249,99 установлена и для участников программы регистрации, которая проходила с 27 февраля по 8 марта. Оформить предварительный заказ можно в онлайн-магазинах партнеров Umidigi (Aliexpress, Gearbest, JD, Tomtop, Banggood, Coolicool, ChinaVision и DX).