Сбербанк подключил Тюменский расчетно-информационный центр к электронному документообороту E-invoicing

Тюменское отделение Сбербанка и «Тюменский расчетно-информационный центр» (ТРИЦ) объявили о подписании договора на предоставление услуги электронного документооборота E-invoicing.

В рамках договора с февраля 2017 года ТРИЦ предоставляет своим абонентам – юридическим лицам на территории Тюмени, Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Тобольского и Ишимского районов возможность получать расчетно-платежные документы в электронном виде посредством услуги E-invoicing.

«Более 4000 клиентов Тюменского отделения Сбербанка пользуются услугой E-invoicing. Данный сервис позволяет контрагентам обмениваться любыми документами в режиме онлайн вне зависимости от расстояния, масштабов бизнеса и вида деятельности. Вся документация хранится в защищенном электронном виде, может быть систематизирована по различным параметрам, что позволяет быстро найти нужный документ. В любое время электронный архив можно скопировать на носитель клиента», – сказал заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Никита Куликов.

Помимо электронного документооборота клиенты, подключенные к услуге E-invoicing, могут воспользоваться бесплатным сервисом проверки контрагентов и получить в едином окне доступные из открытых источников информационные и финансовые данные о контрагентах.