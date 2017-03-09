Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак

Концерн РТИ, занимающийся разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений для оборонной отрасли, интегрировал платформу для защиты от таргетированных атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) в свою корпоративную сеть. Кроме того, концерн приобрел подписку на сопровождающий КАТА сервис Kaspersky Managed Protection, который помогает анализировать безопасность сети и оптимизирует защитное решение, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Поставку и внедрение решения выполнила компания «Инфосекьюрити», партнер «Лаборатории Касперского».

«Мы остановились на Kaspersky Anti Targeted Attack Platform по нескольким причинам. Во-первых, печально известные Carbanak, GCMAN и другие группировки киберпреступников заставляют всерьез задуматься о комплексной защите от целенаправленных атак, а с помощью KATA мы можем применять еще и превентивные меры. Во-вторых, решение “Лаборатории Касперского” имеет соответствующий сертификат ФСБ РФ и входит в Реестр отечественного ПО, что было немаловажно для нас. А сервис Kaspersky Managed Protection позволяет нам в особо трудных ситуациях получать поддержку экспертов самого высокого уровня. Так что с учетом всех потенциальных угроз, рисков и затрат решение “Лаборатории Касперского” оказалось лучшим вариантом», — пояснил Дмитрий Григорович, руководитель по информационной безопасности Управления безопасности и режима РТИ.

«Мы очень рады, что инфраструктура концерна РТИ теперь будет защищена от целенаправленных атак нашим решением. Это высокотехнологичная компания, использующая новаторские решения, так что контракт с РТИ — признание того, что наши технологии и сервисы обнаружения, реагирования и прогнозирования угроз соответствуют высоким индустриальным стандартам», — заявила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж в России «Лаборатории Касперского».

«В результате внедрения концерн РТИ получил гибкую систему противодействия целевым атакам, которая легко адаптируется под любые запросы компании. KATA дает возможность оперативно вносить изменения в работу системы, что важно для заказчика не меньше, чем уверенность в защищенности корпоративной инфраструктуры. Работа над проектом такого уровня была крайне интересной и ответственной. И сейчас можно смело сказать, что мы получили достойные результаты и полезный опыт», — прокомментировал запуск решения Александр Дворянский, коммерческий директор «Инфосекьюрити».

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) — решение для защиты от целенаправленных атак. Главная опасность этих атак — в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и при этом никак себя не обнаруживают, пояснили в «Лаборатории Касперского». Итогом может стать утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. KATA противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от нее, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.

В свою очередь, Kaspersky Managed Protection — это экспертный сервис, который включает в себя мониторинг работы установленных в сетях заказчика продуктов Kaspersky Security для бизнеса и/или Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA), сбор и анализ полученной информации на предмет наличия следов целенаправленных атак, а также своевременное информирование клиента о возникшей угрозе. Получаемые метаданные анализируются в автоматическом режиме, а круглосуточная служба мониторинга оперативно выявляет инциденты и собирает информацию, которая может использоваться в ходе расследования инцидентов.