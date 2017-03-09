Philips заняла первое место в рейтинге компаний по числу заявок на патенты
Европейское патентное ведомство опубликовало ежегодный международный рэнкинг инновационных компаний. Согласно его результатам, Philips второй год подряд занимает первое место по числу поданных заявок. Об этом CNews сообщили в Philips.
В 2016 г. компанией было заявлено в общей сложности 2 568 инноваций. Philips сохраняет лидирующие позиции в таких стратегически важных категориях, как «Медицинские технологии», «Электромеханика, оборудование и энергетика» и «Измерения».
Как отмечается, в целом у Philips — обширный портфель интеллектуальной собственности. Компания применяет передовые технологии и глубокую экспертизу в сфере потребительских товаров и здравоохранении для предоставления комплексных решений, которые оптимизируют качество жизни людей на всех этапах континуума здоровья.