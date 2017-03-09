МТТ запустил FMC-платформу в системе «МТТ Бизнес»

Компания МТТ, оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявила о запуске FMC-платформы (fixed mobile convergence) в системе облачных коммуникаций «МТТ Бизнес» на базе собственного мобильного виртуального оператора (Full MVNO) МТТ.

Как рассказали CNews в операторе, технология FMC позволяет создавать единую корпоративную сеть с общим планом короткой нумерации на базе виртуальной АТС «МТТ Бизнес» за счет объединения офисных и мобильных телефонов сотрудников компании-клиента. Как результат, сотрудники, находящиеся в разных филиалах, регионах России или странах мира, могут звонить по коротким внутренним номерам со своих смартфонов по выгодным и прозрачным тарифам.

FMC-платформа для «МТТ Бизнес» — конвергентное решение, где мобильная составляющая реализована с использованием собственной Full MVNO-инфраструктуры оператора, оказывающего услугу самой ВАТС.

Особенностью FMC-решения является возможность совершения вызова внутри «МТТ Бизнес» по мобильной сети МТТ без использования технологии SIP и интернет-каналов для доступа к ВАТС. Звонки в «МТТ Бизнес» теперь доступны даже там, где нет подключения к интернету, и не потребуют использования специальных программ. С FMC любой сотовый телефон полностью может заменить офисные IP-аппараты, что делает работу по-настоящему мобильной, подчеркнули в компании.

«FMC — перспективное направление для корпоративной связи, поскольку оптимизирует маршрутизацию звонков внутри компаний, масштабирует необходимые сервисы на требуемое количество сотрудников или филиалов и дает гибкость руководству в выборе специализированных услуг (VoIP, конференц-связь, видеозвонки, и т.д.) для отдельных сотрудников, — отметил директор департамента развития бизнеса в БЕ «Бизнес» МТТ Александр Сморгонский. — Для корпоративных клиентов использование FMC на основе мобильной инфраструктуры МТТ позволяет существенно экономить на связи при получении льгот на внутрисетевую тарификацию и осуществлять взаимодействие с оператором в режиме “единого окна”».

Внедрение FMC в «МТТ Бизнес» — один из шагов МТТ по усилению своего присутствия на российском рынке Unified Communications (UC). Как отмечается, фокус на развитие Unified Communications заложен в стратегию компании на ближайшие два года и определит эволюцию продуктовой линейки и разработку новых облачных сервисов МТТ.