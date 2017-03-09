«Мегафон» протестировал работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT

«Мегафон» объявил о том, что его комплексное решение, подготовленное совместно с партнерами, позволит предприятиям ЖКХ и управляющим компаниям оперативно получать информацию о потреблении ресурсов, автоматически контролировать расходы, моментально определять баланс и избавиться от платежных разрывов. Как рассказали CNews в компании, жителям, перешедшим на новое решение, больше не придется снимать показания вручную, кроме этого, за расходом электроэнергии, воды и газа можно будет следить через удобное приложение и выгружать статистику за определенный период.

Продукт обладает рядом преимуществ перед доступными на рынке альтернативами, поскольку работает на стандарте NB-IoT, который «Мегафон» развивает вместе с Huawei и планирует уже в 2017 году ввести в коммерческую эксплуатацию. Его энергоэффективность позволяет подключенным устройствам работать до 10 лет без замены аккумулятора, диапазон сети обеспечивает бесперебойную передачу данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи, а низкая стоимость радиомодуля обеспечивает конкурентную стоимость внедрения.

Удобство решения также заключается в его комплексности: созданное совместно с российским разработчиком информационных систем в сфере ЖКХ, компанией «Большая Тройка», оно решает все вопросы, связанные с переходом на интеллектуальную систему измерений – от производства счетчиков до установки платформы для сбора и анализа показаний через одно окно.

«Сегодня мы можем говорить о возникновении целого рынка технологий в ЖКХ, и решения, которые здесь появляются​, потом находят применение и в других отраслях. Безусловно,это явление - результат планомерной работы над повышением инвестиционной привлекательности отрасли, - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. - Мы считаем, что приход частного инвестора и определение четких правил игры способны сделать сферу ЖКХ по-настоящему эффективной и клиентоориентированной. Профессиональный управленец, будь то инвестор или управляющая организация, заинтересован в автоматизации процессов, и, соответственно, снижении издержек, повышении управляемости и прогнозируемости работы. Мы уверены, что решение, которое сегодня презентуется, станет еще одним шагом на пути к повышению эффективности управления жильем и сможет повысить платежную дисциплину среди населения».

«"Мегафон" последовательно развивает технологии и вносит существенный вклад во внедрение инноваций в телекоммуникационную отрасль. Мы предлагаем комплексные высокотехнологичные решения «под ключ», и это является частью нашей корпоративной стратегии. «Мегафон» первым в России представляет наиболее эффективное решение для строительства и ЖКХ на основе сети стандарта NB-IoT – умные счетчики. Мы уверены, что запуск в коммерческую эксплуатацию этого решения ускорит цифровизацию и модернизацию отрасли благодаря снижению стоимости, сроков установки и обслуживания умных счетчиков, высокому уровню безопасности передачи данных и удобным аналитическим отчетам, упрощающим принятие решений», - отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона».

«Мы видим большой потенциал технологии NBIoT, которая обладает уникальными возможностями поддержки приложений для различных индустрий, в том числе ЖКХ. Объединение в экосистему возможностей производителей оборудования, поставщиков сервисных платформ позволит создавать комплексные интегрированные IoT-решений, - сказал Лю Либо, вице-президент по операторскому рынку компании Huawei в России. – Сегодня можно отметить начало создания такой экосистемы на российском рынке. Мы готовы применить в сотрудничестве с российскими операторами, разработчиками приложений и оборудования свой опыт работы с ведущими мировыми компаниями».

Артем Седов, генеральный директор ГК «Большая Тройка», сказал: «Текущая реформа ЖКХ ставит перед собой амбициозные цели: добиться роста эффективности использования энергоресурсов и прозрачности в начислениях платежей. Подключение приборов учета с дистанционным снятием показаний решит эти вопросы для граждан и управляющих компаний и станет доступным и удобным инструментом по управлению и контролю за потреблением коммунальных услуг».

Решение от «Мегафона», Huawei и «Большой Тройки» появится на рынке сразу после запуска стандарта NB-IoT и позволит комплексно решить задачу подключения приборов учета в сети для управляющих компаний и предприятий ЖКХ. По оценке IKS Consulting, общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России превышает 206 млн интеллектуальных счетчиков.