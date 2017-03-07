В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной»

Система платежных сервисов «Золотая Корона» победила в конкурсе на реализацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте в Пскове. Псков стал 16 регионом РФ, в котором внедрена система безналичной оплаты «Электронный проездной», разработанная российской системой платежных сервисов «Золотая Корона». Заказчиком проекта выступило государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс», сообщили CNews в «Золотой Короне».

В настоящий момент в рамках системы «Электронный проездной — Псков» действуют только дежурные карты, с помощью которых кондукторы фиксируют факт оплаты проезда и выдают пассажиру билет, распечатанный на электронном транспортном терминале, но уже в ближайшее время жители и гости Пскова смогут рассчитаться за проезд Единой транспортной картой (ЕТК) на всех маршрутах муниципального городского транспорта.

Система «Электронный проездной» в настоящий момент функционирует в таких регионах, как Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Новосибирская, Амурская области, республика Алтай, городах Самара, Краснодар, Кемерово, Новокузнецк, Бийск и Биробиджан. В партнерстве с УЭК и Сбербанком также реализованы проекты в Московской, Тульской, Орловской и Астраханской областях. Ежегодно в системе регистрируется более 1 млрд поездок. К системе подключено свыше 20 тыс. транспортных средств, за время работы проекта эмитировано более 6 млн транспортных карт.