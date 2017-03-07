TP-Link представила комплексное решение для «умного» дома

Компания TP-Link, международный производитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, представила новинки в развивающейся линейке Smart Home, среди которых — «умный» усилитель Wi-Fi-сигнала и устройства для обеспечения домашней безопасности. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию CNews.

«Первые Smart Home устройства TP-Link — умные Wi-Fi розетки, выключатели света и лампы, получили признание благодаря своим функциям и простому управлению из мобильного приложения Kasa на iOS или Android, — отметили в компании. — Новейшие устройства в линейке Smart Home позволят сделать жизнь пользователей ещё проще, особенно при условии, что в сердце этой системы установлен Wi-Fi-роутер/центр управления».

Smart Home без центра управления с приложением Kasa

Концепция умного дома предполагает установку гаджетов в каждой комнате. Раньше для настройки и управления использовался центр управления или концентратор, который позволял настраивать расписание работы устройств. Но сегодня эту роль всё чаще выполняет смартфон. TP-Link позволяет управлять Smart Home устройствами из мобильного приложения Kasa: с помощью него можно настроить расписание, сможете включать и отключать устройства и даже отслеживать энергопотребление. Kasa позволит пользователям управлять системой умного дома прямо с гаджета.

«Умный» многофункциональный роутер

Почти все «умные» устройства TP-Link легко управляются со смартфонов, но для устройств других производителей понадобится IoT-концентратор. Для этих целей компания выпустила AC1900 роутер для умного дома с 4,3-дюймовым сенсорным экраном, который объединяет в себе функции IoT-концентратора и Wi-Fi-роутера. Он обеспечит управление и связь со Smart Home устройствами TP-Link и устройствами с поддержкой ZigBee и Z-Wave через смартфон, планшет или сенсорный экран роутера. Благодаря двухъядерному процессору с тактовой частотой 1 ГГц роутер обеспечивает скорость стандарта AC1900 (до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц), а 4 гигабитных порта Ethernet и порты USB 3.0 и 2.0 обеспечивают быстрое подключение. Универсальный роутер SR20 позволит автоматически включать освещение, когда пользователи приходят домой, настроит термостат на нужную температуру, а также гарантирует домашнюю безопасность, параллельно создавая стабильную сеть по всему дому, рассказали в TP-Link.

Среди других ключевых функций AC1900 роутера: скорость до 1900 Мбит/с (N600 + AC1300) для быстрой передачи потокового видео в формате 4K HD и онлайн-игр; увеличенная зона покрытия Wi-Fi для множества устройств благодаря двухдиапазонным антеннам и антенным усилителя; управление подключёнными устройствами дома или в офисе в любое время с помощью приложения Kasa, доступного на устройствах iOS и Android.

Безопасность в реальном времени

Одна из самых важных функций домашней автоматизации — обеспечение безопасности. TP-Link представила специальные решения, которые призваны обеспечить безопасность близким и частной собственности. Поворотная Wi-Fi HD камера NC450 с ночным видением предоставит удалённый доступ к видеопотоку в реальном времени из приложения tpCamera. «Даже если вы вдали от монитора, функции обнаружения звука и движения смогут быстро отправлять уведомления на смартфон или по e-mail», — подчеркнули в компании.

Среди особенностей камеры NC450: функции поворота и наклона — обеспечивают большую зону наблюдения (поворот: 300⁰, наклон: 110⁰); разрешение 720 HD — обеспечивает высокую чёткость изображения; функция ночного видения — обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение (ночное видение на расстоянии до 8 метров); компрессия H.264 — обеспечивает высокое качество потокового видео без снижения пропускной способности; обнаружение звука и движения и уведомления по электронной почте или FTP, а также получение push-уведомлений в приложение tpCamera; встроенный микрофон и динамик — обеспечивают чёткую двухстороннюю коммуникацию; Wi-Fi до 300 Мбит/с — обеспечивает стабильное подключение; простая установка, настройка и управление камерой за несколько минут; поддержка карты microSD — обеспечивает до 32 ГБ для хранения фотографий и видео.

Новый контактный сенсор CS100 обнаруживает и оповещает об открытии и закрытии дверей и окон, а также в случае стуков и ударов, а сенсор движения MS100 обнаруживает движение или изменения в освещении. Оба устройства поддерживают стандарт ZigBee HA1.2 (IAS Zone), питаются от батареи и устанавливаются на монтажный скотч — без каких-либо дополнительных работ.

Яркое освещение

«Умное» управление светом — важная функция современного помещения, так же как и возможность настроить ярко-белый свет на рабочем месте или тёплый мягкий свет в спальне. По утверждению компании, «умные» лампы TP-Link обеспечивают полный контроль над домашним освещением. Все модели легки в настройке, поддерживают функцию расписания и обладают совместимостью с Amazon Alexa . Модели LB100 и 110 позволяют управлять яркостью света для необходимого сценария применения. LB120 позволяет настраивать яркость и теплоту света, делая его ближе к флуоресцентной лампе или лампе накаливания, а циркадный режим способен естественно будить пользователя для бодрого начала дня. Модель LB130, помимо циркадного режима, обладает функцией изменения цвета, которая позволяет настраивать освещение из любого цвета в цветовом спектре. Все настройки ламп выполняются через мобильное приложение Kasa и обеспечивают энергосбережение без ущерба для яркости, а также мониторинг энергопотребления, указали в компании.

Усилитель Wi-Fi-сигнала со встроенной «умной» розеткой

TP-Link представила RE270K — объединённый AC750 усилитель Wi-Fi-сигнала со встроенной «умной» розеткой RE270K. Благодаря скорости до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц устройство подключается к любому Wi-Fi-роутеру и расширяет беспроводную сеть на скорости до 733 Мбит/с по стандарту 11aс, а гигабитный порт Ethernet позволяет подключать проводные устройства в различных частях дома. Усилитель сигнала использует функционал умных розеток и позволяет управлять подключёнными устройствами, просматривать их состояние и настраивать расписание включения/выключения из мобильного приложения Kasa.

Другие особенности решения включают: высокоскоростное расширение сети Wi-Fi по всему дому; удалённое управление и мониторинг подключённых электроприборов; настройка расписания работы. Приложение Kasa позволит пользователям найти оптимальную точку для установки усилителя Wi-Fi сигнала; умный индикатор укажет на мощность сигнала в текущем месте. В свою очередь, гигабитный порт Ethernet обеспечит подключение для Smart TV и игровой консоли без разрывов соединения.

Smart-будущее вместе с TP-Link

Каждое разработанное компанией устройство оптимизируется, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт, подчеркнули в компании. Поскольку домашняя автоматизация активно развивается, TP-Link стремится расширять своё присутствие в этой сфере с помощью решений, которые сделают умный дом доступным для каждого пользователя.

«Улучшать функциональные особенности и простоту использования умных устройств — это миссия TP-Link, и новейшие устройства объединят в себе как уже известные, так и совершенно новые качества Smart Home», — заявил Энди Чен (Andy Chen), директор по международному бизнесу в TP-Link.