TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки

TP-Link представила три новых флагманских устройства в категории в категории домашних сетевых устройств. Модель TP-Link RE650 представляет собой усилитель Wi-Fi сигнала, который может похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диапазонным Wi-Fi роутером с 1,8 ГГц 64-битным четырёхъядерным процессором. Модель TP-Link Archer VR2800v представляет собой мощный VoIP-WLAN-MU-MIMO-DSL-роутер с поддержкой следующего поколения технологии Super VDSL.

Усилитель RE650 расширяет домашнюю сеть Wi-Fi на максимальной площади и со скоростью стандарта AC2600. Скорость Wi-Fi до 800 Мбит/с на 2,4 ГГц подойдёт для работы в интернете, работы с электронной почтой и видеозвонков, а скорость до 1733 Мбит/с на 5 ГГц с поддержкой 4х4 MU-MIMO обеспечит в 4 раза более высокую скорость для потокового просмотра 4K-видео, онлайн-игр без задержек и загрузки файлов большого размера. 4 мощные антенны с поддержкой Beamforming обеспечат мощный сигнал в удалённых частях дома.

Поскольку потребности в Wi-FI являются уникальными для каждого дома, RE650 поддерживает рабочие режимы усилителя сигнала и точки доступа Wi-Fi, а также обеспечивает такие проводные устройства как настольные ПК, игровые консоли и приставки IPTV возможностью беспроводного доступа в интернет.

Благодаря 1,8 ГГц 64-битному 4-ядерному процессору от Broadcom, Archer 5400X является самым мощным роутером в своей категории. Он позволит одновременно вести видеоконференции, играть в онлайн-игры и транслировать потоковое 4К-видео.

Archer С5400X – это трёхдиапазонный Wi-Fi роутер, который одновременно транслирует три отдельных частоты Wi-Fi и обеспечивает общую скорость до 5334 Мбит/с: до 1000 Мбит/с на 2,4 ГГц подойдёт для работы в интернете, онлайн-шоппинга и потокового прослушивания музыки, а два канала на 5 ГГц – для потокового просмотра 4К-видео и онлайн-игр. Функция Smart Connect автоматически переключает каждое устройство на наиболее подходящий канал, поддерживая сбалансированную работу сети. 4×4 MU-MIMO передаёт данные устройствам в 4 раза быстрее по сравнению с обыкновенными AC-роутерами, а поддержка NitroQAM увеличивает максимальную скорость Wi-Fi на всех частотах на 25%. RangeBoost – это новая технология, которая позволяет увеличивать мощность сигнала роутера, позволяя даже удалённым устройствам подключаться к сети Wi-Fi.

Локомотив среди Wi-Fi устройств, Archer C5400X также обладает поддержкой ряда новых функций. 16 ГБ встроенного хранилища позволят создать резервную копию самых необходимых файлов, а также создавать общий сетевой доступ к HD-фильмам и музыке. Роутер может быть настроен с мобильного устройства по Bluetooth. Агрегирование каналов – это новая технология, которая позволит подключать NAS к двум портам Ethernet для соединения со скоростью до 2 Гбит/с, обеспечивая высокоскоростную передачу данных. Отдельный процессор обеспечивает шифрование и дешифрование ваших VPN-пакетов.

Благодаря 1 ГГц двухъядерному процессору от Broadcom и поддержке новейших технологий в VoIP, Wi-Fi и VDL, Archer VR2800v поддерживает развивающийся стандарт подключения VDSL 35b (Super VDSL) и позволяет получить скорость интернет-подключения до 350 Мбит/с, что в 3,5 раза быстрее предыдущего стандарта VDSL2. Новый стандарт в скором времени будет широко использоваться в европейских странах.

Archer VR2800v делает дом с высокоскоростным подключением реальностью, обеспечивая двухдиапазонный Wi-Fi на скорости до 2,8 Гбит/с и множество совершенно новых функций. До 600 Мбит/с на 2,4 ГГц подойдут для работы в интернете, с электронной почтой и проведения видеоконференций. Для более быстрых задач доступно до 2167 Мбит/с на 5 ГГц по стандарту 802.11ac wave 2, с поддержкой NitroQAMTM (1024QAM) и технологией 4-потокового вещания. Технологии 4×4 MU-MIMO и beamforming поддерживают новейшие запросы в области просмотра потокового видео и онлайн-игр.

Благодаря поддержке VOIP, Archer VR2800v одновременно обеспечивает подключение до 6 телефонов DECT, телефонов CAT-iq 2.0, а также двух аналоговых телефонов. А с помощью мобильного приложения TP-Link tpPhone app пользователь может делать VoIP-звонки со смартфона. Для важных сообщений устройство обладает 512 МБ встроенной памяти, способных записать 540 минут сообщений голосовой почты.

«Новые устройства являются самыми яркими примерами того, как мы стремимся обеспечить максимальное качество подключения по всему дому», – сказал Энди Чен (Andy Chen), директор по международному бизнесу компании TP-Link. «Совмещая мощь, скорость и новейшие технологии, мы более чем уверены, что нам удалось не просто удовлетворить, а превысить ожидания пользователей относительно сетевого оборудования».