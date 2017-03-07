«Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса

«Сервионика» объявила о том, что 17 марта в университете Иннополиса состоится презентация облачных сервисов и продуктов компании. Как рассказали CNews в компании, эксперты «Сервионики» выступят перед студентами бакалавривата и магистратуры Иннополиса, расскажут об облачной плафторме, на базе которой компания создает свои решения, и об организации разработки на ней. Речь пойдет про OpenStack – одну из самых популярных и динамично развивающихся облачных платформ на основе открытого кода.

На презентации будут представлены собственные решения «Сервионики», созданные на базе OpenStack – MakeCloud и РУСТЭК. Все желающие смогут записаться на специальный курс «Сервионики» по OpenStack, где можно будет научиться основам администрирования платформы, изучить функциональность основных модулей и их применение в реальных проектных задачах.

Записаться на курс можно не только в Иннополисе – информация о нем размещена на сайте openstackcourse.info.

Презентация «Сервионики» проходит в важный для университета и его студентов период: 17 марта начинается отбор на учебные программы бакалавривата и магистратуры на 2017-2018 учебный год.