Nokia и «Вымпелком» подписали 5-летний контракт на услуги управления сетями

Nokia и «Вымпелком» объявили о подписании пятилетнего соглашения, согласно которому Nokia становится крупнейшим поставщиком услуг управления фиксированными, мобильными и транспортными сетями «Вымпелкома».

В рамках подписанного контракта компания Nokia, которая уже управляет работой сети «Вымпелком» в Центральном регионе Российской Федерации, теперь принимает на себя обязательства по управлению сетями связи 2G, 3G и 4G, построенными на базе оборудования разных производителей в Южном, Северо-Кавказском и Центральном регионах России, в том числе в Москве. Для реализации данного проекта Nokia будет использовать свои инновационные средства сетевого управления, производственные процессы и программные средства автоматизации.

Благодаря намеченной консолидации и трансформации подхода к управлению сетями компания «Вымпелком» сможет оптимизировать и повысить эффективность своих производственных процессов и сетевой инфраструктуры, ускорить внедрение новых услуг и снизить совокупные издержки владения несколькими сетями. Это, в свою очередь, поможет компании повысить качество обслуживания ее 58 с лишним миллионов абонентов мобильной связи и 2,2 миллионов пользователей услуг фиксированного широкополосного доступа на территории России.

Используя все возможности своего глобального центра предоставления услуг в Воронеже, Nokia будет оказывать компании «Вымпелком» полный набор услуг сетевого планирования и оптимизации, внедрения сетевой инфраструктуры, руководства проектами и текущей технической поддержки. Благодаря своему опыту и отличному пониманию требований по комплексному обслуживанию и эксплуатации сетей, предъявляемых к различным техническим решениям от разных поставщиков, Nokia сможет в полной мере выполнить специфические требования компании «Вымпелком» и обеспечить ее сети максимально высокий уровень качества и производительности.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелкома», отметил: «Сегодня мы находимся в активной стадии трансформации бизнеса. Переход к новой операционной модели управления сетью «Билайн» - это еще один шаг навстречу новой технологической реальности «Вымпелкома». Мы уверены, что партнерство с мировым лидером телеком-рынка Nokia, позволит эффективно перестроить бизнес-процессы, а также идти в ногу с глобальными трендами и внедрять инновации в технологическом развитии. Кроме того, как показывает мировая практика, подход Smart Managed Services позволяет повысить общую финансовую эффективность нашего бизнеса».

Руководитель подразделения Nokia Global Service Игорь Лепринс отметил: «Подписание настоящего соглашения подтверждает мировой опыт и знания компании Nokia в области услуг и технических решений для фиксированных, мобильных и транспортных сетей связи. Действуя в интересах компании «Вымпелком», мы принимаем на себя все задачи по планированию, строительству, эксплуатации и оптимизации сети. Особое внимание при реализации проекта будет уделяться качеству и эффективности, что позволит повысить производительность и отказоустойчивость сети «Вымпелкома». Наш инновационный подход к обслуживанию основан на всемирно признанных возможностях компании Nokia и потенциале комплексной автоматизации».

Знаете ли Вы, что:

• Компания Nokia – лидер мирового рынка услуг, имеющий более 200 действующих контрактов на управление мобильными и фиксированными сетями по всему миру. В двух из каждых трех случаев это контракты с операторами мультивендорных сетей.

• Подразделение Nokia Managed Services предлагает полный набор услуг консолидации сетей, помогающих операторам оптимизировать свои производственные процессы. В него входят оценка текущего состояния сетевой деятельности и консолидация центров управления сетями.