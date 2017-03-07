Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества»

Элар объявила о завершении проекта по оцифровке 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества». Как рассказали CNews в компании, номера одного из старейших научных изданий России из собрания Научной библиотеки Русского географического общества (далее – РГО) теперь доступны пользователям интернета в полном объеме.

Оцифрованные документы стали частью собрания Электронной библиотеки РГО.

«Научная библиотека РГО – крупнейшее в России и Европе специализированное собрание книг, журналов и карт. Среди них издания по всем аспектам географии, а также литература по смежным дисциплинам. Одной из особенностей библиотеки РГО, как, впрочем, и большинства специализированных библиотек, во все времена было ограничение доступа к фондам. Однако благодаря созданию электронной библиотеки, все желающие получат возможность увидеть уникальные фонды. Одним из приоритетных направлений формирования электронной библиотеки РГО является оцифровка изданий Общества. Ранее в рамках соглашения с Президентской библиотекой были оцифрованы номера «Известий Русского географического общества», выходившие до 1944 года. Теперь оцифрованы выпуски с 1944 по 2015 гг. и полный корпус журнала представлен в нашей электронной библиотеке», – сказала заведующая Научной библиотекой РГО Светлана Мангутова.

Для того чтобы издательская продукция РГО приобрела формат, пригодный для публикации в электронном виде, журналы отсканированы на сканерах марки «ЭЛАР ПланСкан».

«Библиотечные документы, требующие бережного отношения, мы переводим в электронный вид на бесконтактных сканерах, освещение в которых не содержит вредного для источников ультракрасного и ультрафиолетового излучений. Кроме того, сканеры оснащены V-образной книжной колыбелью для оцифровки книг и подшивок c плотным корешком, не позволяющим, как правило, полностью раскрыть документ», - сказала руководитель направления корпорации Элар по работе с библиотеками и вузами Наталия Качина.

Цифровые образы были автоматически распознаны и переведены в PDF. Таким образом, создан ресурс, удобный не только для представления и чтения в сети Интернет, но и для контекстного поиска.