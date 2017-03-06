Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил мобильное приложение для реализации залогового имущества

Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил мобильное приложение под названием «Сбербот», доступное для пользователей устройств с программным обеспечением iOS и Android. Приложение работает на платформе мессенджеров по типу чат-бота. Поиск и подбор объявлений о продаже имущества осуществляется с помощью графического интерфейса, сообщили CNews в Сбербанке. Источником данных выступает магазин Западно-Сибирского банка на интернет-ресурсе «Авито», где размещена информация о реализуемом банком залоговом имуществе.

«Сбербанк ведет системную работу по реализации залогового имущества. Важнейшая задача банка — сохранить бизнес клиента или обеспечить реализацию залоговых активов в кратчайшие сроки по оптимальной стоимости. Уверен, что новый сервис поможет упростить поиск и работу с информацией о реализуемых банком залоговых активах», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом нужно перейти по ссылке Telegram или Skype либо использовать QR-код (на сайте банка). Начав диалог с чат-ботом, пользователь может выполнить поиск реализуемых банком активов в интересующем его регионе и ценовом диапазоне по разделам: «Недвижимость», «Транспорт», «Оборудование» или «Бизнес».

На основе выбранных критериев поиска можно создать подписку. «Сбербот» будет автоматически уведомлять пользователя о появлении новых предложений, соответствующих требованиям.

При приобретении залогового имущества сотрудники Сбербанка готовы оказать необходимую помощь по всем возникающим вопросам: организуют техническое и юридическое сопровождение процедуры приобретения имущества, обеспечат надежность и прозрачность заключаемых договоров купли-продажи. В случае если клиент заинтересован в приобретении объекта залогового имущества, банк реализует индивидуальный подход к условиям его продажи.