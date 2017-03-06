Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth

Toshiba Electronics Europe (TEE) представила полный набор для разработки устройств интернета вещей, который содержит комплектующие и программное обеспечение для создания носимых устройств с обработкой сигналов от нескольких датчиков. Как рассказали CNews в компании, стартовый набор EBTZ1041-SK-A1 поддерживает создание прототипов носимых систем интернета вещей с высокой степенью интеграции на основе процессоров Toshiba семейства TZ1000 ApP Lite для устройств IoT.

Новый набор Toshiba включает прикладной процессор «концентратора датчиков» TZ1041MBG. Этот процессор создан на основе высокопроизводительного 32-разрядного процессора ARM Cortex-M4F и служит концентратором для сбора, обработки и хранения данных из нескольких источников. Затем он передает исходные или обработанные данные внешним устройствам, таким как смартфоны или планшеты, используя встроенную функцию беспроводного обмена данными Bluetooth.

Оценочная плата EBTZ1041-SK-A1 объединяет процессор TZ1041MBG и Arduino UNO R3-совместимый разъем для подключения к серийно выпускаемым платам расширения Arduino. В дополнение к встроенному Bluetooth отдельный разъем для подключения однокристального радиотрансивера Toshiba TC32306 позволяет реализовать беспроводный обмен данными в диапазонах частот ниже 1 ГГц. В стандартном исполнении на плате присутствует интерфейс отладчика CMSIS-DAP. Для подключения альтернативных отладчиков можно использовать имеющийся на плате разъем SWD с 9 выводами.

Toshiba TZ1041MBG обеспечивает подключение периферийных устройств и датчиков, например МЭМС-датчиков, таких как датчики атмосферного давления и влажности, при помощи различных встроенных интерфейсов (USB, UART, SPI, I2C) и через 12-разрядный АЦП. Другие внешние датчики могут быть подключены непосредственно к трем входным каналам встроенного в устройство 24-разрядного сигма-дельта АЦП высокого разрешения. Это позволяет точно измерять биомедицинские сигналы, такие как частота пульса и электрокардиограммы.

Сбор и обработка данных выполняются с высокой точностью высокопроизводительным процессором ARM Cortex-M4F с инструкциями цифровой обработки сигналов и блоком операций с плавающей точкой. Процессор также содержит 288 КБ оперативной памяти SRAM и 1 МБ флеш-памяти NOR-типа для хранения программного кода и данных. Встроенный контроллер и радиочастотный модуль Bluetooth с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям стандартов Bluetooth с низким энергопотреблением версии 4.1, обеспечивают передачу исходных и обработанных данных к внешнему оборудованию.

Серия продуктов Toshiba также включает устройства TZ1011MBG, TZ1031MBG и TZ1021MBG. Первые два из них имеют встроенные акселерометр и гироскоп, а TZ1011 также содержит магнетометр. Последнее устройство не содержит встроенных датчиков и не имеет функций BLE.

Помимо оборудования из пускового набора разработчики носимых устройств могут воспользоваться программными алгоритмами Toshiba для серии TZ1000. Они включают алгоритмы мониторинга физической активности, регистрации фотоплетизмограмм и электрокардиограмм.

Пусковой набор Toshiba EBTZ1041-SK-A1 уже доступен для заказа.