Стартап Simple Invest запустил мобильное приложение по управлению частными инвестициям

Команда проекта Simple Invest — портфельной компании Qiwi Venture и участника акселерационной программы GenerationS трека Fintech — выпустила мобильное приложение Russian Robinhood для осуществления инвестиций в акции мировых компаний. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi.

Мобильное приложение Russian Robinhood предоставляет пользователям широкие возможности по управлению своими инвестициями в режиме реального времени с помощью мобильных устройств и помогает оптимально распределять денежные средства в зависимости от ситуации на рынке, то есть позволяет контролировать стоимость инвестиционного портфеля и отслеживать прибыль, полученную от вложений в те или иные ценные бумаги.

Russian Robinhood позволяет инвестировать в компании, разместившие бумаги на Московской фондовой бирже и американских биржах NASDAQ и NYSE (Нью-Йорк). Минимальная сумма инвестиций с помощью приложения Russian Robinhood составляет $10 (p600). Комиссия взимается только за совершенную сделку. Никаких комиссий за обслуживание счета и прочие услуги нет, рассказали в компании.

Интерфейс приложения отличается простотой — в нем отсутствуют сложные графики и профессиональные термины, и он будет понятен как продвинутым инвесторами, так и новичкам. Кроме того, пользователям будет доступен обмен валюты по биржевому курсу от $1 — в отличие от большинства брокеров, которые предлагают менять суммы только кратные одной тысяче долларов.

При разработке приложения было уделено особое внимание вопросам безопасности и защиты информации. Подтверждение операций покупки и продажи ценных бумаг производится только с 2-факторной авторизацией через SMS для дополнительной защиты счета, открыть который можно непосредственно через приложение просто отсканировав свой паспорт и заполнив анкету — не нужно даже ждать курьера.

«Мы, как инвестор и стратегический партнер проекта Simple Invest, удовлетворены работой команды. Ребята смогли всего за несколько месяцев во время акселерационной программы GenerationS и за минимальный бюджет превратить рабочий прототип (мобильную игру по торговле акциями InvestBattle) в качественный продукт, который решает реальную проблему пользователей — как защитить свои сбережения от инфляции и получить доход выше банковского депозита с минимальными затратами времени (не выходя из дома), — заявила Ольга Туржанская, директор Qiwi Venture, венчурного направления группы Qiwi. — Мы верим, что приложение Russian Robinhood сможет научить массового пользователя грамотно инвестировать на рынке ценных бумаг, а главное — покажет, что это просто. Как показывают наши многочисленные исследования и тесты, подобные продукты востребованы у аудитории пользователей Qiwi. Мы запускали пилот на нашу аудиторию с рабочим прототипом приложения — мобильной игрой InvestBattle, набрали несколько тысяч пользователей, получили позитивный фидбэк и хорошую активность внутри приложения. Поэтому будем рады предложить им мобильное приложение Russian Robinhood».

По словам Ольги Туржанской, сейчас главная задача команды проекта — правильно донести ценность продукта до конечного пользователя, и в этом Qiwi Venture как стратегический партнер проекта окажет поддержку своими ресурсами. «Сейчас мы запускаем с продуктом Russian Robinhood пилотный проект, о результатах которого с подробно расскажем примерно через месяц, — добавила она — Концепция Russian Robinhood подразумевает, что обычные люди имеют право получать часть той прибыли, которую зарабатывают на нас крупнейшие мировые компании, что и реализуется через механизм владения акциями».