Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG

Navicon анонсировал отраслевую аналитическую модель для компаний, занимающихся производством и дистрибуцией продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG). Как рассказали CNews в компании, модель представляет собой готовое решение на основе Best practices и показателей для аналитики, и может быть быстро внедрена в любой компании российского сегмента FMCG.

Создание BI-модели обусловлено стремительно меняющимися потребностями FMCG-компаний во всем мире. Поведение покупателей трансформируется: все больше продаж осуществляется по онлайн-каналам, что требует новых подходов к маркетингу и коммуникации с потребителем. Модель, разработанная Navicon, позволяет анализировать все каналы привлечения покупателей и их влияние на продажи, а также оперативно оценивать результаты работы дистрибьюторов и торговых сетей.

Отраслевая модель предназначена для принятия взвешенных решений на всех уровнях управления компании: от топ-менеджеров до полевой команды. Более того, к аналитическим данным можно предоставлять доступ дистрибьюторам организации – таким образом, повышая прозрачность отношений производителя с партнерами.

BI-модель создана на базе гибридной платформы Microsoft SQL Server 2016. Это позволяет задействовать самые современные механизмы табулярной модели SQL Server, существенно ускоряющие выгрузку данных для сверхоперативного принятия управленческих решений. Аналитическим ядром и средством визуализации модели стал набор средств Microsoft Power BI, позволяющий создавать понятные интерактивные отчеты и проводить анализ информации, которая обновляется ежедневно. Команда Navicon разработала удобные аналитические дашборды, отображающие результаты анализа важных для сектора FMCG показателей в режиме онлайн.

Внедрение модели не требует значительных стартовых инвестиций: необходимо лишь настроить загрузку данных из учетных систем в хранилище. Решение может быть развёрнуто как в инфраструктуре заказчика, так и в облаке Microsoft Azure. Таким образом, FMCG-производители могут оптимизировать стоимость владения решением и избавить себя от существенных вложений в покупку и поддержку оборудования ИТ-инфраструктуры.

«Рынок FMCG в России с каждым годом становится все более конкурентным. Аналитические инструменты дают производителям возможность эффективно управлять продуктовой матрицей, в нужное время выводить на рынок новые товары, определять динамику и потенциал разных рыночных ниш, – отметила Мария Аверина, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений компании Navicon. – Разработанная нами BI-модель дает возможность постоянно держать руку на пульсе и принимать решения на основе информативных графических данных».

Одним из первых внедрений BI-модели для FMCG стал проект в компании «Русское море». В рамках проекта было реализовано единое хранилище данных о продажах и остатках на складах дистрибьюторов, автоматизированы ежедневное получение, очистка и анализ данных от дистрибьюторов, что позволило оперативно реагировать на изменения на рынке, рассчитывать KPI для партнеров «Русского моря» и более точно планировать производство и поставки продукции.