МТС назначила нового директора филиала в Саратовской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о назначении Владимира Кочергина директором филиала МТС в Саратовской области. Мария Курова, ранее возглавлявшая филиал оператора в Саратовской области, покинула компанию, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов, сообщили CNews в МТС.

В обязанности Владимира Кочергина войдет общее руководство филиалом МТС в Саратовской области, реализация стратегии МТС на розничном и корпоративном рынках, включая развитие сетей мобильной и фиксированной связи в регионе, вывод на рынок и продвижение новых продуктов и услуг компании.

«Саратовская область имеет особое значение для бизнеса МТС. Мы постоянно наращиваем портфель корпоративных клиентов, строим сети LTE сразу в трех частотных диапазонах, занимаем первое место по доле абонентов ШПД в Балаково, одном из крупнейших городов региона. Тем не менее, потенциал роста для компании в Саратовской области еще далеко не исчерпан, и мы рады, что команда филиала прирастает сильными и опытными управленческими кадрами, — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Дмитрий Рылов. — Владимир Кочергин — руководитель, обладающий экспертным статусом, с немалым опытом работы на ведущих должностях в телекоммуникационной сфере. Именно такой человек нужен компании для управления масштабным бизнесом в регионе и решения амбициозных задач, которые мы перед собой ставим».

Владимир Кочергин родился 26 декабря 1983 г. Окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Карьеру в телекоммуникациях начал сразу после окончания вуза с должности инженера группы эксплуатации радиоподсистемы в филиале МТС в Кемеровской области. С 2009 по 2011 гг. занимал должность технического директора в Кемеровском филиале «Вымпелком». В 2012-2016 гг. возглавлял филиал компании «Теле2» в Алтайском крае.